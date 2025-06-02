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新台幣「匯強息低」高收族瘋辦信貸 科技業、航空業一借就是2年年收入

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
台幣進入「匯強息低」黃金期 高收族瘋辦信貸 將來銀行推最優2.1％搶商機。圖／將來銀行提供
台幣進入「匯強息低」黃金期 高收族瘋辦信貸 將來銀行推最優2.1％搶商機。圖／將來銀行提供

近期新台幣兌美元匯率升破30元關卡、創下逾兩年新高，帶動不少高資產族出手搶借台幣優利信貸，額度一借就是自身的一年、甚至近兩年年收入，銀行業者觀察，這些客戶是想趁難得的台幣「匯強息低」黃金期，落實資金中長線的多元布局。

純網銀「將來銀行NEXT BANK」內部統計，4月起台幣匯率強勢走揚，不少高科技業、金融業、航空業等貼近金融市場、工時較不固定的高收入族群主動透過線上金融快速申請大額信貸貸款，貸款金額普遍落於DBR（Debt Burden Ratio，負債比）倍數12至21之間，即等於自身1年年收入至近2年年收入。

進一步分析，近期金融市場對美國財政疑慮漸生，推升非美貨幣走揚，如台幣兌美元匯率今年以來已累積升值近10%，吸引了不少高收客進場進行中長線布局各項多元資產，由於這批信貸高收客的信用條件不差，核貸平均利率僅約2.58％上下，比許多銀行的房貸核貸利率還低。

將來銀行指出，台幣匯率走強至2字頭，央行去年第2季起也一直將重貼現率維持在2%，低於美國聯邦基金利率目標區間4.25至4.5％，重返「匯率強、利息低」時期，前波見到類似的情況，已經要追溯到2022年第4季至2023年初，當時台幣兌美元匯率由約32.2元走升至約29.7元，央行重貼利率落在1.625％至1.75%，也低於美國聯邦基金利率目標區間。

將來銀行因4月起系統全面整合了由行政院推動的MyData個人化資料自主平台，鼓勵客戶體驗免自備財力證明的嶄新服務及優利專案，信貸利率最低僅2.1％起，開辦費優惠價666元，若撥款60萬元以上，則享開辦費0元的市場最殺優惠。

美元匯率 台幣匯率

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