快訊

阿里山公路車輛「墜15米溪谷」翻落擠壓變形 1男子無生命跡象

葉伊恬事件持續延燒...教育部次長發聲 桌協未改善恐撤秘書長職

單趟2100元...基隆直航石垣島渡輪衝擊國旅 觀光署說話了

元大人壽新投資型保單 投資帳戶與共同基金任選

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
元大人壽推出「元大人壽元元豐收變額萬能壽險」與「元大人壽元元豐收變額年金保險」兩張保單，期能提供客戶更多元而優質的保險規劃選擇。圖／元大人壽提供
元大人壽推出「元大人壽元元豐收變額萬能壽險」與「元大人壽元元豐收變額年金保險」兩張保單，期能提供客戶更多元而優質的保險規劃選擇。圖／元大人壽提供

因應日益嚴峻的退休考驗，為確保退休後的生活品質，元大人壽推出「元元豐收」系列投資型保險商品，連結多檔受到市場青睞的基金標的，提供客戶更多配置選擇，及早建構長期的財務規劃。

根據勞保局最新統計資料，截至2024年底共計約187萬名勞工領取勞保老年年金，平均月領金額為新台幣1萬 9,344元，低於2023年台灣平均每人每月消費支出2萬3,262元，可見退休後若僅仰賴勞保給付並不足以支應每月生活所需。

元大人壽「元元豐收」系列投資型保險商品，連結投資標的除有專家代操的類全委投資帳戶外，還可選擇由元大人壽精選的多檔共同基金標的，其投資主軸包括全球成長股、高評級債券及龍頭企業股票等基金，讓客戶能更靈活與自主地依據需求進行選擇，以達成多元配置、布局全球的目標，除保險保障外，還可享有長期穩健的投資成果。

這系列投資型保險商品共有「元大人壽元元豐收變額萬能壽險」與「元大人壽元元豐收變額年金保險」兩張保單，各有特色及適用情境。壽險主要功能是在參與市場投資的同時，兼顧身故保險保障功能；年金險則可供客戶於約定時間點開始年金給付。

針對家庭經濟支柱及有家庭照顧責任、需轉嫁身故風險的族群，或是有資產傳承規劃需求的族群，壽險能提供較全面的保障方案；相對地，針對手邊有餘裕資金，想參與投資市場或打造退休後生活的族群，年金險則會是較合適的選擇。

元大人壽 保險

延伸閱讀

元大金三子公司董座高層人事就定位 翁健掌人壽董事長

元大人壽董事長異動 翁健接棒推動集團資源整合

5月台幣暴升7%壓垮壽險業 金管會要出手救了

有壽險業考慮撤除配息⋯網瘋猜這3家！他憂成真後股價震盪

相關新聞

台幣升破30元、利率低 高資產族啟動中長期資金調整

近期台幣兌美元升破30元關卡，創下近兩年新高。匯率走強、利率偏低的環境，讓部分高資產族開始調整資金配置，透過信貸進行中長...

元大金三子公司董座高層人事就定位 翁健掌人壽董事長

元大金控今日通過旗下人壽、創投、證金等三家子公司的董事長等高階主管人事案，將由金控總經理翁健接掌人壽董事長、元大證券執行...

曾任高鐵、元大銀董事長 范志強辭世

上櫃公司佶優今日公告，法人董事永上投資通知其代表人范志強逝世，因而改派法人董事代表、現任中華民國信託業商業同業公會審查輔...

退休信心創新低 國人提存退休準備年齡首破39歲

安心享退休，愈難也愈晚！中信金旗下台灣人壽與國立政治大學商學院發布2025「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，2025...

來台旅客消費大不同 美日港重住宿、韓國客愛購物

交通部觀光署調查發現，來台觀光的旅客以自由行（ 88%）為大宗，具備多語言指引的大眾捷運系統，已成為海外來台旅客的首選交...

訊連「數位身分驗證解方」獲元大採用 導入 AI 保護用戶

AI 人臉辨識大廠訊連（5203）2日宣布，旗下FaceMe eKYC數位身分驗證解決方案，已獲得元大銀行正式採用，這套...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。