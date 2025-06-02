元大人壽新投資型保單 投資帳戶與共同基金任選

因應日益嚴峻的退休考驗，為確保退休後的生活品質，元大人壽推出「元元豐收」系列投資型保險商品，連結多檔受到市場青睞的基金標的，提供客戶更多配置選擇，及早建構長期的財務規劃。

根據勞保局最新統計資料，截至2024年底共計約187萬名勞工領取勞保老年年金，平均月領金額為新台幣1萬 9,344元，低於2023年台灣平均每人每月消費支出2萬3,262元，可見退休後若僅仰賴勞保給付並不足以支應每月生活所需。

元大人壽「元元豐收」系列投資型保險商品，連結投資標的除有專家代操的類全委投資帳戶外，還可選擇由元大人壽精選的多檔共同基金標的，其投資主軸包括全球成長股、高評級債券及龍頭企業股票等基金，讓客戶能更靈活與自主地依據需求進行選擇，以達成多元配置、布局全球的目標，除保險保障外，還可享有長期穩健的投資成果。

這系列投資型保險商品共有「元大人壽元元豐收變額萬能壽險」與「元大人壽元元豐收變額年金保險」兩張保單，各有特色及適用情境。壽險主要功能是在參與市場投資的同時，兼顧身故保險保障功能；年金險則可供客戶於約定時間點開始年金給付。

針對家庭經濟支柱及有家庭照顧責任、需轉嫁身故風險的族群，或是有資產傳承規劃需求的族群，壽險能提供較全面的保障方案；相對地，針對手邊有餘裕資金，想參與投資市場或打造退休後生活的族群，年金險則會是較合適的選擇。