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北富銀手機號碼收款綁定年增五成 客戶橫跨老中青三代

經濟日報／ 記者仝澤蓉／時即時報導
台北富邦銀行鼓勵顧客體驗手機號碼轉帳的便利， 7月底前於富邦+首次完成手機號碼收款服務的綁定，就有機會抽中摩幣和萬元即享券。圖／北富銀提供
台北富邦銀行鼓勵顧客體驗手機號碼轉帳的便利， 7月底前於富邦+首次完成手機號碼收款服務的綁定，就有機會抽中摩幣和萬元即享券。圖／北富銀提供

台北富邦銀行調查全行客戶轉帳狀況發現，2024年手機號碼收款綁定人數較2023年大增五成，客戶年齡橫跨老中青三代，顯示手機號碼轉帳的便利與安全，已逐漸受到跨世代客戶的青睞。

手機號碼收款是以手機號碼取代銀行帳號進行收款，對轉帳者來說，收款者若有完成手機號碼收款設定，可直接輸入收款者手機門號，不需取得冗長的存款帳號，不僅大幅簡化轉帳流程，同時因能識別收款戶名隱碼資訊，有助降低轉錯帳的機率和詐騙風險，增進交易安全。

北富銀來說，現在客戶只要到北富銀新推出的「Fubon+」行動銀行中完成手機號碼收款設定，便利他人轉帳也方便自己收款。

北富銀表示，舊版行動銀行將於6月底停止服務，特別開發「一鍵移轉」功能可將原APP中多項服務設定快速移轉至「Fubon+」，省去重新設定的時間，尚未移轉的客戶可善加利用此功能。

此外，「Fubon+」中「富邦錢包」功能，支援財金公司TWQR購物功能，客戶只要完成富邦錢包帳號設定，就可用「富邦錢包」於全台放置「TWQR」或「台灣Pay」的店家掃碼付款，輕鬆實現無現金生活，快來享受「Fubon+」貼心的金融體驗。

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