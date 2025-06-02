元大人壽董事長異動 翁健接棒推動集團資源整合

元大人壽於6月2日召開董事會，通過董事長異動案。原董事長江朝國因任期屆滿正式卸任，由現任元大金控（2885）總經理翁健接任，自即日起生效。此次人事調整屬正常任期更替，公司營運維持穩健發展步調。

江朝國於擔任元大人壽董事長期間，帶領團隊持續優化業務體質，強化商品創新與數位轉型，成功提升公司在壽險市場的專業形象與競爭力，並穩健推進資產配置與風險控管，為元大人壽奠定穩固基礎。

接任董事長一職的翁健，目前亦擔任元大金控總經理，熟稔整體集團策略布局與金融整合操作，對於壽險產業趨勢與金融監理環境有深厚理解。市場普遍預期，翁健將持續推動元大人壽與集團其他子公司資源整合，強化壽險主業與財富管理聯動效益，進一步提升營運綜效。