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元大證金董事會改組 吳杰接任董事長

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

元大金控旗下元大證券金融股份有限公司於6月2日召開董事會，通過董事長與副董事長人事異動案。原任董事長龔紹興於任期屆滿後卸任，改由現任元大投顧副董事長吳杰接任；副董事長職務則由原任者林添富續任，未有異動。

根據公開資訊觀測站公告，本次異動屬於正常任期屆滿後的人事調整，新任人事自114年6月2日正式生效。原董事長龔紹興為元大證金前任董事長，任內推動公司穩健發展，深具金融專業背景與市場經驗。副董事長林添富則同時擔任元大期貨董事長，長期深耕期貨及衍生性金融商品領域。

新任董事長吳杰目前亦為元大投信的副董事長，擁有豐富的資產管理與投資顧問經歷，未來將帶領元大證金持續拓展信用交易業務與強化風險控管機制，以因應金融市場多變環境。

此次董事會人事改組，雖屬例行性任期交替，但對公司未來營運布局與策略方向具有關鍵意義。此次重大訊息已依規定同步公告，並未涉及影響股東權益或證券價格之其他重大事項。

董事長 期貨 元大金控

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