抗匯損大作戰！富邦人壽雙管齊下 申請新制外也增提外匯準備金100億元

5月新台幣匯率累計強升2.088元，升幅高達6.98%，創逾36年以來單月最大升幅，壽險公司啟動搶救匯損大作戰，富邦金控（2881）今天代子公司富邦人壽公告，除申請外匯準備金新制外，也已獲金管會核准增提外匯價格變動準備金100億元。

國泰人壽、富邦人壽與南山人壽均已向金管會遞件申請外匯準備金新制，希望趕在5月底前適用，富邦人壽則是再加碼，增提外匯價格變動準備金100億元，力抗5月新台幣匯率狂升亂流。