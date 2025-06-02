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元大銀前董座范志強逝世 享壽74歲
佶優（5452）2日公告，該公司董事、前元大銀行董事長范志強於5月30日逝世。范志強生於1951年，享壽74歲。
范志強過去曾任台灣高鐵（2633）、期貨交易所、復興航空等董事長，亦曾擔任復華證券董事長，2015年加入元大集團，以元大金控（2885）法人股東代表出任元大銀行董事，並擔任元大銀行董事長，2020年請辭元大銀董事長，後出任佶優董事。
佶優今日公布，該公司於今日接獲法人永上投資代表人范志強逝世消息，永上投資改派陳美吟出任董事。
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