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曾任高鐵、元大銀董事長 范志強辭世

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
曾任台灣高鐵、元大銀行董事長的范志強辭世。本報資料照片
曾任台灣高鐵、元大銀行董事長的范志強辭世。本報資料照片

上櫃公司佶優今日公告，法人董事永上投資通知其代表人范志強逝世，因而改派法人董事代表、現任中華民國信託業商業同業公會審查輔導組組長陳美吟接任法人董事代表。

范志強先前擔任過元大金旗下元大銀行董事長高鐵董事長、期交所董事長、以及前復華金旗下復華證券董事長。

1951年8月20日出生的范志強，享年74歲，在業界他以數字能力強、財務管理能力佳而聞名，高鐵的財務改造成功，范志強是幕後重要推手。

高鐵 董事長 元大金

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