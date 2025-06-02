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國泰世華CUBE卡友獨家三重優惠即日起開跑 最高享23.3%回饋

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為持續拓展消費者生活場景，國泰世華銀行數位品牌「CUBE」攜手台北人氣必吃早餐「真芳碳烤吐司」推出全新獨家聯名「雙倍豬肉起司蛋」、「花生麻糬」兩款期間限定口味。

從既有的招牌口味進行升級，「雙倍豬肉起司蛋」用上雙層豬肉，牽絲起司與淡香層層堆疊，一口咬下雙倍快樂；「花生麻糬」則是Q彈麻糬與濃香花生醬的絕讚交響曲，呼應CUBE信用卡始終帶給卡友升級有感且驚喜的用卡體驗，期間限定自即日起至8月31日止。

國泰世華更為卡友加碼祭出三重優惠，第一重：只要持實體CUBE信用卡購買聯名餐點，每品項可最高現折20元；第二重：刷國泰世華信用卡買任一聯名品項後，至「國泰優惠CUBE Rewards App」兌點優惠區，即可用1點小樹點(信用卡) 兌換人氣真芳紅茶或紅茶牛奶 ；第三重：使用CUBE信用卡消費的卡友，若再領取CUBE App專屬優惠券，最高可享23.3%小樹點(信用卡) 回饋，致力打造「雙倍優惠，美味加倍」的品牌體驗。

國泰世華銀行表示，本次跨界與全網推薦台北必吃早餐「真芳碳烤吐司」合作，不僅強化CUBE信用卡與年輕客群的連結，更透過快閃聯名限定餐點、結合國泰優惠App兌點活動，以及信用卡加碼回饋，展現國泰世華場景深耕、數位整合與品牌共創等三大發展面向。

※ 活動網址：https://www.cathay-cube.com.tw/cathaybk/personal/event/overview/credit-card/dining/202506/zhenfang

國泰世華 信用卡

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