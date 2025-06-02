ESG報告「漂綠」風險引關注 專家籲建構明確責任機制

台灣法治會計學會6月2日舉辦年度會員大會暨研討會，以「ESG永續創新的挑戰與實踐」為題，聚焦資本市場在推動永續發展中所面臨的法律與查核挑戰。活動邀集金融監理機關、查核會計師與司法實務專家，探討如何提升永續揭露的資訊品質，防堵「漂綠」行為。

最高檢察署檢察總長邢泰釗在致詞時指出，ESG揭露若涉及誤導或不實資訊，不僅可能違反公平交易法，更可能涉及詐欺與財報不實的刑責。他呼籲司法應重視查核報告的法律效力與證據標準，強調法治會計在永續發展中的關鍵角色。

金管會銀行局長童政彰則強調，ESG體系的建立應避免流於表面，主管機關責無旁貸，資訊揭露的真實性與一致性，是永續發展的核心，必須靠制度設計來強化市場信任。

金融市場發展及創新處處長胡則華則發表專題報告，分享金管會從綠色金融1.0至3.0的推動歷程。截至今年4月底，台灣永續金融授信已達3.38兆元，永續債券發行規模達7,465億元。她強調，ESG揭露未來將如同財報一樣接受嚴格查核，並持續推動揭露制度與IFRS接軌。

在企業實務面，安永與安侯建業會計師分別建議企業應強化內部控管與揭露品質，避免聲稱永續卻缺乏佐證，落入漂綠陷阱，提醒ESG揭露應具備正確性、完整性與合法性，否則不僅損害聲譽，更可能觸法。

多位司法與會專家也呼籲，現行ESG資訊揭露缺乏法律明確性，易使責任認定困難，建議政府應加速修法，強化報告的法律效力與責任歸屬，提升市場透明度與信任機制。