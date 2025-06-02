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台幣升破30元、利率低 高資產族啟動中長期資金調整

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
匯率走強、利率偏低的環境，讓部分高資產族開始調整資金配置。圖／將來銀行提供
匯率走強、利率偏低的環境，讓部分高資產族開始調整資金配置。圖／將來銀行提供

近期台幣兌美元升破30元關卡，創下近兩年新高。匯率走強、利率偏低的環境，讓部分高資產族開始調整資金配置，透過信貸進行中長線規劃，業者指出，高資產族借款額度普遍落於年收入1到2倍間。

將來銀行統計，自4月以來，科技業、金融業、航空業等高收入族群，申請大額信貸的人數明顯增加，貸款金額多介於 DBR（負債比）倍數12～21之間。將來銀行表示，這類族群工時彈性、接觸金融資訊管道多，傾向線上完成貸款流程，並搭配數位工具進行資金配置。

金融市場近期受美國財政疑慮影響，非美貨幣普遍走強。業者指出，中央銀行自去年第二季以來將重貼現率維持在2%，低於美國聯邦基金利率目標區間4.25~4.5％，上次見到類似的情況，已經要追溯到2022年第四季至2023年初，當時台幣兌美元匯率由約32.2元走升至約29.7元，央行重貼利率落在1.625％至1.75%，也低於美國聯邦基金利率目標區間，有助降低融資成本。

將來銀行表示，高資產申貸者信用條件較佳，核貸利率平均約落在2.58%左右，低於部分房貸利率，顯示當前信貸成本對優質借款人相對友善。

此外，將來銀行自4月起整合MyData個人化資料平台，用戶無須自備財力證明即可申貸，流程簡化並提高效率。根據統計，將來銀行導入MyData後，平均貸款核准時間縮短約20%，最快當日即可撥款。年收入30萬元以上的申請人即可使用此項服務，最低2.1%起利率、開辦費優惠價666元，申貸金額60萬元以上免開辦費等方案，供有資金需求者評估使用。

美國 將來銀行

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