退休信心創新低 國人提存退休準備年齡首破39歲

安心享退休，愈難也愈晚！中信金旗下台灣人壽與國立政治大學商學院發布2025「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，2025年退休三大指數有驚無喜，「退休信心」與「退休充裕」指數齊跌皆不及格，分數更是歷年最低；國人啟動退休準備平均年齡延至39.63歲，為六年來最晚，逾七成民眾退休金每月存不到1萬元，通膨加上川普貿易戰，退休準備想超前部署僅是寥寥可數！

連續追蹤六年的「退休生態觀察指標」，今年三大指數僅「退休生活滿意指數」站穩六字頭，微升至65分；「退休信心指數」55分連兩年下跌，六年來四度不及格；「退休充裕指數」59分首度失守六字頭、創歷年新低。

調查還顯示，超過四成（41.7%）的未退族期望60歲前離開職場，但自認能真正圓夢的不到三成（26.6%），甚至有超過三分之一（35.3%）未退族預估恐怕65歲屆退還得持續工作，想早退似乎僅能空想，今年調查發現，國人開始退休準備平均年齡延至39.63歲，創六年來最晚。

調查也突顯國人在退休準備「理想」與「現實」差距的無奈！未退族認為39歲就應該開始存退休金，但在通膨及實際經濟狀況下，真正能付諸行動平均年齡達45.15歲，「理想」與「現實」落差超過6歲。在退休後的生活開銷方面，未退族期望平均有近四萬（39,901）元生活費，但回歸現實面預估僅能存到32,778元，落差達7,123元，相當於每天少買2個百元便當；甚至有超過三分之一（34.7%）的人悲觀預估，未來可支配的退休金不到2萬元。最「薪」酸的當屬青世代以及40至54歲上有老、下有小的三明治未退族，每月能存的退休金是各族群中最少，超過七成（70.4%）未退族每月退休金攢不到1萬元。

要存好存滿退休金，多數民眾已有「自備款」意識，62.4%國人都已自行存退休金，和仰賴第一層社會保險比例（64.1%）不相上下；主要的退休理財工具前三名是臺幣存款、股票和保險；交叉分析發現，近年來超夯ETF，擠進青壯世代理財工具前三名。

為號召全民存退休金，政府力推TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶機制）7月上路，過半（52.3%）國人表態支持，如能提供免稅獎勵、投資優惠等誘因，青世代參與意願更高。

在勞保年金改革議題面向，國人最反對以「降低給付」解決破產問題，近五成（48.1%）民眾無法接受；相對可接受是「延後退休」（46.7%），較去年增近一成，更有近三成（27.2%）民眾願延至68歲以上再退休。

計畫主持人政大商學院金融學系楊曉文教授總結調查結果，顯示民眾對於勞保、健保和長照的財源永續缺乏信心。此外，入住「養生村」已成為退休後理想安居的選項，其中「月付3至5萬元」接受度最高（54.4%），亦有七成（72.1%）民眾願意購買保額200萬保險商品，兼具保險保障亦抵減入住保證金。

台灣人壽致力提升全民退休準備力、豐富保險金融知識，2020年起與政大商學院建置全臺第一個「台灣高齡社會退休生態指標」，由政大金融學系楊曉文教授、風險管理與保險學系黃泓智特聘教授與資料採礦研究中心鄭宇庭教授執行調查，以全臺25歲以上民眾為樣本，今年有效問卷1,236份，在95 %的信賴水準下，抽樣誤差為±2.79%，完整調查結果將於6月23日「贏領金融論壇」公布。

今年論壇主題聚焦國際貿易戰變局中的退休新布局，包含前國際貨幣基金組織（IMF）經濟學家艾西亞（Alicia García-Herrero）、金管會主委彭金隆都將開講，助攻國人第三層退休支柱；圓桌對談卡司包括保發中心黃泓智董事長、台灣經濟研究院張建一院長、台灣人壽葉栢宏策略長以及全方位主持人郭彥均，跨界交流經濟變局下的退休資產配置、風險控管與健康養老等議題；論壇倡議夥伴REWOOD木酢達人亦連兩年支持台灣人壽健全國人退休財務健康，歡迎民眾踴躍參與。