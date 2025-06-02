來台旅客消費大不同 美日港重住宿、韓國客愛購物

交通部觀光署調查發現，來台觀光的旅客以自由行（ 88%）為大宗，具備多語言指引的大眾捷運系統，已成為海外來台旅客的首選交通工具；暑假旅遊旺季即將到來，萬事達卡推出，港澳和中國大陸旅客用指定萬事達卡感應搭乘，可再享最高20%現金回饋。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，萬事達卡大眾運輸開放式支付服務串連北中南捷運的支付系統，海內外旅客只要透過手機行動支付或具有感應式支付功能的萬事達卡即可暢行無阻。

根據觀光署統計數據 ，2024年海外來台旅客達785萬人次，較2023年成長21%，其中日本17%、香港15%、韓國13%、美國8%，是來台旅客的最大宗，合計佔超過50%的入境旅客量。

萬事達卡數據與顧問服務團隊針對2024年前四大旅客來源市場的訪台旅客消費行為進行分析 ，發現不同市場旅客在消費分配有顯著差異。

來自美國（69%）、香港（59%）及日本（57%）的旅客傾向將超過一半的預算投入於住宿，顯示他們重視旅途中的居住品質；相較之下，韓國旅客則僅將42%的預算用於住宿，選擇在購物與體驗活動上花費更多。

特別是在零售與雜貨領域，韓國旅客的平均消費占比高達31%，遠高於美國旅客的19%。

不同市場的旅客在台灣伴手禮的選購上也展現出多元偏好，除了鳳梨酥、牛軋糖等經典台灣伴手禮受到青睞外，韓國觀光客熱衷於購買啤酒、高梁酒等台灣特色酒類，香港旅客則愛前往台灣藥妝店購買高CP值的美妝、藥品與保養品。

萬事達卡針對來台旅客的需求，攜手多家人氣百貨、藥妝通路以及交通服務，推出專屬消費回饋，只需於指定網站簡單登記享優惠，針對港澳地區世界卡以上和中國大陸地區不限卡別持卡人推出交通優惠，2025年7月1日起搭乘桃園機場捷運、台中捷運、高雄捷運可享最高20%回饋。

此外，在多個購物熱點包括台北101觀景台、統一時代百貨、新光三越、遠東SOGO、遠東百貨、微風廣場、漢神百貨、漢神巨蛋購物廣場及夢時代購物中心等多家百貨公司，海外不限地區世界卡以上及中國大陸地區不限卡別持卡人消費滿額可享最高10%回饋。

針對藥妝通路，於康是美、寶雅消費滿額亦可享最高12%回饋。