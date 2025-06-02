訊連「數位身分驗證解方」獲元大採用 導入 AI 保護用戶

AI 人臉辨識大廠訊連（5203）2日宣布，旗下FaceMe eKYC數位身分驗證解決方案，已獲得元大銀行正式採用，這套技術將實際應用於「元大證券客戶專屬信貸專案─元氣循環貸」的手機信貸申請流程。

訊連表示，FaceMe eKYC是一款專為金融應用設計的數位身分驗證解決方案，而這次合作透過AI技術將身分驗證程序自動化，加速申請流程、提升用戶體驗，同時強化資訊安全與防偽機制，有效降低身分遭冒用風險。

據悉，元大銀行為提供證券客戶與存款客戶更彈性、便捷、安全的貸款機制，於「元大證券客戶專屬信貸專案─元氣循環貸」手機信貸流程採用訊連FaceMe eKYC數位身分驗證解決方案，導入人證比對、證件真偽辨識、活體辨識、AI OCR證件文字辨識等技術，全面提升審核流程的精準度與安全性，有效降低因證件偽造或盜用所造成的風險，簡化申請步驟並加快審核速度。客戶只需線上申請貸款，最快15分鐘內就能開通信貸額度，無需親臨分行及電話聯繫，大幅提升整體使用效率。

訊連表示，FaceMe eKYC結合全球領先的人臉辨識技術與針對台灣市場最佳化的證件辨識能力，打造出最符合在地需求的數位身分驗證解決方案。其模組化設計，可支援行動裝置App與網頁瀏覽器應用，能與元大銀行既有服務流程無縫快速整合，實現高效且安全的數位身分驗證體驗。而該技術同時整合多項尖端技術，包括AI人臉辨識、活體偵測、人證比對、證件防偽AI OCR證件文字辨識等技術，並且已獲國內外多家銀行、金融機構的採用。

國際認證的高精準人臉辨識、防偽能力

團隊透露，FaceMe人臉辨識引擎於NIST最新FATE測試取得高達99.83%的辨識精準度；同時，該產品在NIST PAD 活體防偽測試中，以99%的真人通過率和100%的攻擊阻擋率榮登全球第一，並通過iBeta PAD Level 2認證，提供元大銀行安全可靠的辨識結果。

從拍照到辨識 一氣呵成的 AI OCR 智慧證件辨識

訊連透露，旗下AI OCR技術是專為台灣常用身分證件（身分證、駕照、健保卡、居留證）設計，系統能快速自動擷取並精準辨識證件資訊。透過獨家影像前處理技術，不僅有效提升拍攝證件時的清晰度，確保證件影像品質最佳，提升證件辨識準確率，更讓使用者能一氣呵成完成拍照，加速信貸申請證件核驗流程，提升審核效率與準確度。