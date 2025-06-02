銀行公會理事長董瑞斌：三大電信業者先阻斷詐騙簡訊 阻詐效果會更強

兆豐金控董事長、也是銀行公會理事長董瑞斌今日在出席金融科技論壇和第9屆的Hit Fin Tech高峰會致辭指出，金融業為阻詐的first mile和 last mile，是關鍵角色，但另一方面，電信業能在源頭阻絕詐騙簡訊，這也非常重要，尤其三家電信公司倘若能先扮演GATE KEEPER，把有害的訊息給過濾掉，將有更強的阻詐效果。

董瑞斌以警政署打詐統計指出，雖然報案件數在5月份已下降至1萬6千件，財損88億元，若和去年8月第一次統計 2萬件，138億元財損等數字相較，的確都大降，看起來有成效，但若和2月比 1萬1千件，財損60億元相較，顯示數字又上來了。

董瑞斌也指出，金融機構是防詐的first mile和 last mile，資金從銀行進來，也從銀行出去，可見其重要性，目前金融機構積極進行阻詐，除了中信、玉山、國泰各有自己的盾，另外又如富邦的鷹眼聯盟號召20多家銀行一起防詐，公股也有科技阻詐大聯盟。

董瑞斌也坦言，各金融機構一起合作，由於彼此是競爭對手，因此需要一些融合的時間，另外在分享資料時也會碰到個資問題；他強調，三家電信公司倘若能為金融機構扮演GATE KEEPER的話，就能先把有害的訊息過濾掉，這時民眾就不會接觸到詐騙簡訊。

董瑞斌也表示，銀行公會已有成立「打詐委員會」，大家一起在該平台合作打詐，此外，現在也推動對於非白名單的匯款，兆豐銀已在執行，經客戶同意之後，客戶可先選出一定數量的轉帳「白名單」，其他的轉帳名單，銀行會給予二天緩衝的機制，在資金匯出之前作最後的把關。