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金管會副主委莊琇媛：不會讓穩定幣成為野蠻世界

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會副主委莊琇媛。本報資料照片
金管會副主委莊琇媛。本報資料照片

金融科技論壇和第9屆的Hit Fin Tech高峰會今日舉行，金管會副主委莊琇媛在致辭時指出，未來虛擬資產交易，也有交割的需求，因此，現在央行與財金公司已加入金管會所推動的代幣化小組。

莊琇媛也指出，此時談穩定幣，因為香港通過立法，另外美國穩定幣法案已進參議院，因此更有意義，呼應新世代金融基金會理事長陳冲日前所說，不能讓穩定幣成為野蠻的世界：「我們一直都有在關注此事！」

亞洲金融科技聯盟主席蔡玉玲也在會中強調，數字人民幣未來在支付，絕對非常關鍵，而第二個要注意的，就是印度在數位領域的崛起，也是全球第三大的金融科技獨角獸集中地，僅次美、英；而新加坡，則是區域科技樞紐，也吸引千家公司進駐。

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