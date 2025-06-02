匯強息低！高收族瘋辦信貸 將來銀行推最優2.1％搶商機

台幣兌美元匯率近期升破30元關卡、創下逾2年新高，帶動不少高資產族出手搶借台幣優利信貸，趁難得的台幣「匯強息低」黃金期，落實資金中長線的多元布局，銀行業者觀察，不少民眾額度一借就是自身的1年、甚至近2年年收入。

據純網銀「將來銀行NEXT BANK」內部統計，4月起台幣匯率強勢走揚，不少高科技業、金融業、航空業等貼近金融市場、工時較不固定的高收入族群主動透過線上金融快速申請大額信貸貸款，貸款金額普遍落於DBR（Debt Burden Ratio，負債比）倍數12~21之間，即等於自身1年年收入~近2年年收入。

進一步分析，近期金融市場對美國財政疑慮漸生，推升非美貨幣走揚，如台幣兌美元匯率今年以來已累積升值近10%，吸引了不少高收客進場進行中長線布局各項多元資產，且因純網銀具有「將沒有實體分行而節省下來的營運成本，回饋給客戶」優勢、本批信貸高收客的信用條件又不差，核貸平均利率僅約2.58％上下，比許多銀行的房貸核貸利率還低。

將來銀行指出，台幣匯率走強至2字頭，央行去年第2季起也一直將重貼現率維持在2%，低於美國聯邦基金利率目標區間4.25~4.5％，重返「匯率強、利息低」時期，前波見到類似的情況，已經要追溯到2022年第4季至2023年初，當時台幣兌美元匯率由約32.2元走升至約29.7元，央行重貼利率落在1.625％～1.75%，也低於美國聯邦基金利率目標區間。

將來銀行因4月起系統全面整合了由行政院推動的MyData個人化資料自主平台，鼓勵客戶體驗免自備財力證明的嶄新服務及優利專案，信貸利率最低僅2.1％起，開辦費優惠價666元，若撥款60萬元以上，則享開辦費0元的市場最殺優惠。

將來銀行指出，新服務不僅免去用戶申貸時需自備年度所得、勞健保明細等等作為財力證明的程序，更大幅縮短核准時間，讓客戶最快於申貸當日即可取得款項。整體而言，將來銀行導入MyData之後，平均貸款取得時間縮短了20%。

國人只要年收30萬元以上，即可享受將來銀行「無需自備財力證明」的全線上信貸服務，無論是高收族或是小資族，懂得利用友善金融工具、檢視自身實質需求、做出對應財務規劃，是在財務健全並穩健增值的路上愈走愈遠一大關鍵。