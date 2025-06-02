2025富邦永續大未來論壇開放報名 6月11日盛大登場

台灣邁向淨零轉型之路，面對各種風險與不確定性，如何在複雜的地緣政治中尋求平衡、提升產業競爭力與社會韌性？「2025富邦永續大未來論壇」將於6月11日盛大登場，2025年以「新興政經局勢下臺灣永續轉型風險與機會」為題，共思在國際政經局勢諸多變化下，台灣的政治、經濟與社會將面臨那些危機與轉機，以及如何提升整體社會韌性、抵抗衝擊、創造機會來面對全球挑戰。論壇已開放報名參與，歡迎各界與會共同探究台灣轉型路上的重要課題。

富邦金控、富邦文教基金會自2016年起，每年與臺灣大學風險社會與政策研究中心合作舉辦論壇，關注淨零轉型、低碳社會、公正轉型等議題及挑戰。今年，富邦永續大未來論壇全方面探討「國際政經局勢與台灣淨零經濟契機、企業永續揭露準備度、轉型金融」等三大面向，邀請國內外產、官、學頂尖專家，規劃四個場次豐富議程。

2025富邦永續大未來論壇開場以「川普2.0與臺灣淨零碳排契機」為題，邀請具前瞻視野的專家提出對國際政經局勢的觀察與因應建議。場次一請政大商學院名譽教授周行一引言，與富邦金控首席經濟學家羅瑋、中經院區域發展研究中心主任劉大年共同與談，解析川普新政對區域經濟與淨零轉型的衝擊，並討論台灣在此變局下如何建構更具韌性的轉型策略。

場次二由臺大風險中心主任周桂田帶領研究團隊，發布《2025企業永續揭露準備度調查》。這次調查為臺大風險中心與富邦合作，連續四年進行的企業永續調查研究，今年除延續過往對氣候與環境治理的關注，亦將深入勞動與社會公平議題。該場次將解析企業面對永續規範的態度與行動，並探討政策如何協助產業在變動環境中穩健前行，同時確保發展方向符合永續趨勢與社會期待。

論壇場次三開始聚焦於「轉型金融」，首先邀請國際學者日本金融廳綜合政策局參事佐藤勉主講「轉型金融東亞經驗」，從日本推動轉型金融的經驗出發，分享東亞褐色經濟下轉型金融的政策工具與跨部門合作路徑。

場次四討論如何「落實轉型金融」，將邀請金管會、金融研訓院解析相關政策和產業趨勢；企業面，由領航綠色金融發展的台北富邦銀行壓軸登場，總經理郭倍廷將暢談金融業如何共促企業客戶轉型的實務經驗與心得；北富銀更特別邀請兩家重量級客戶同台，由永豐餘投控董事長葉惠青、鴻海集團環保長洪榮聰，分享企業面對日趨嚴峻的氣候風險，如何加速低碳轉型。

富邦金控持續以ESG四大策略（低碳、數位、激勵、影響）發揮企業影響力，透過「正向力量 成就可能™」的品牌精神，協助企業客戶轉型，推動學術界擴大探討永續趨勢，致力為下一個世代，打造美好永續未來。

【2025富邦永續大未來論壇－新興政經局勢下臺灣永續轉型風險與機會】