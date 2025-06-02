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5月台幣暴升7%壓垮壽險業 金管會要出手救了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
5月台幣暴升近7%壓垮壽險業。聯合報系資料照片
5月台幣暴升近7%壓垮壽險業。聯合報系資料照片

5月台幣暴升近7%壓垮壽險業，業者急盼金管會出手救。據了解，金管會除點頭六月半年報，填報RBC時，可採匯率半年日均價計算外，也正對壽險業外匯準備金的「第二桶金」提解方，這兩大救援最快都將在計算半年報時到位。

金管會主委彭金隆日前坦言，淨值仍來自財報，與損益是同一件事，這也是為何十年前要推動外匯準備金的原因，財報波動會影響一般投資人信心，當影響市場整體信心，金管會會採取必要行動。

日前壽險公會建議，這「第二桶金」的財源，可從各業者2026年接軌IFRS17權益有利影響數，先用這筆資金，轉到外匯價格準備金中，抵抗匯率波動。

接軌IFRS17的有利影響數是什麼？這是指壽險業2026年接軌時，負債（保單）與現值間的準備金差額，可申請轉列到外匯價格準備金中，等於提前動用了接軌的準備金。

這部分以保單較多、大型壽險業受惠最大，例如某家壽險龍頭可「動用」金額逾千億元，有了逾千億元資金挹注，獲利自然穩妥。

但是這會有兩大問題，一、目前還在IFRS4階段，不可能提前接軌，二、如果用「借」的，則會有法規適用問題，因此，金管會將另尋解方，研究第二桶金要從哪裡來。

外匯準備金是在2012年首季上路，在壽險業獲利因新台幣匯率「狂喜狂悲」後，金管會才首肯。當時是用壽險業重大事故及危險變動準備金的五成做「第一桶金」，約280億元左右。截至今年4月底，外匯準備金餘額是1648億元。

2018年也出現股債匯市三殺，當時六大壽險高層也向金管會求援，盼有「第二桶金」，惟被當時金管會主委顧立雄打回票；時隔七年，股債匯市三殺市況重現，金管會這次如何替「第二桶金」提解方，市場都在看。

台幣匯率

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