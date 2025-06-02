6月匯價 看三大關鍵

新台幣匯率在5月展現強勢升值走勢，展望6月，銀行主管表示需觀察三大關鍵時間。

銀行主管指出，6月主要有三大關鍵時間點將影響台幣走勢，第一是美國聯準會（Fed）將在6月18日舉行貨幣政策會議，同時新的點陣圖與經濟預測也會公布，目前市場普遍預期利率維持不動，但美國4月通膨數據顯示物價增幅放緩，在川普不斷施壓之下，Fed貨幣政策立場會否因此鬆動備受關注。

第二，新台幣今年以來至5月29日新台幣對美元匯率升值9.53%，升幅小於歐元，但略大於日圓（9.01%）、韓元（7.38%）及星元（6.11%），因此需留意美國與各國貿易關稅談判結果，特別是亞洲周邊國家貨幣會不會有進一步走升的可能性。同時，美國聯邦最高法院對於川普關稅政策的判決何時出爐也至關重要。

第三，美國財政部上半年匯率報告即將公布，哪些國家會被列進匯率操縱國名單，同樣會影響新台幣走勢。