央行盯禿鷹抓到外資炒匯 強調將維持動態穩定

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
為了展現穩匯決心， 中央銀行罕見在周日發布六點聲明。 聯合報系資料照
為了展現穩匯決心， 中央銀行罕見在周日發布六點聲明。 聯合報系資料照

為了展現穩匯決心， 中央銀行罕見在周日（1日）發布六點聲明，強調抓到外資炒匯，呼籲外資應該依照所申報的匯款性質，運用在投資台股，不得炒作新台幣匯率，央行並強調，若台幣過度波動或失序，央行將維持動態穩定。

央行昨日主動就近期台幣升值、美債市場傳言及外資炒匯表達兩大立場，一、目前匯市已轉趨穩定，但美債高疑慮、市場預期心理仍在，籲市場勿過度臆測或炒作；二、5月仍續查獲部分外資未依規投資，涉嫌套利，央行將持續監控抓炒匯禿鷹。

今年以來主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
今年以來主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供

央行官員昨日表示，5月匯市已轉趨穩定，但仍有預期存在，例如新台幣要升到25元、或是美國6月恐將倒債等，這些都是不合理也不理性評論，因此央行再度澄清並重申立場，避免市場誤判。

央行透過場外資料監控及實地查核發現，5月仍有部分外資匯入台灣未投資、或是賣股後資金未匯出，將資金暫泊在新台幣存款帳戶上，涉嫌套利匯差，近兩周都有持續透過保管行溝通。

央行強調美元與美債仍具備價值儲藏功能，美國債信仍在國際高水準，川普政府償債承諾亦有助穩定預期。

央行發布六大聲明。一、請市場評論人員及媒體勿以臆測方式評論國內匯市議題，或提出直觀式預測 ，避免影響國內匯市秩序及穩定，甚至波及實體經濟。

二、進、出口廠商宜依實際需求結購或結售美元，勿聽信市場過度誇大或不實分析，產生非理性預期而延後結購或提前結售美元，致匯率波動加劇，最終反而損及自身利益。

三、近日央行場外監理發現，有外資以投資國內證券之名，預先匯入大額資金並停泊於新台幣存款帳戶，惟查並無實際投資事實，有套取新台幣匯差之虞，違反央行結匯管理原則。央行再次籲請外資匯入資金應依所申報匯款性質，運用於投資國內證券（台股），不得用以炒作新台幣匯率

四、影響匯率決定因素眾多，諸如各國貿易順差、財政預算及貨幣政策均可能影響；尤其國際資金移動鉅額且頻繁已成影響匯率變動主因 。

五、目前美元做為最主要國際準備貨幣地位仍無虞。

六、今年至今新台幣對美元升值反映我國基本面佳；央行將持續維持新台幣匯率動態穩定。今年至5月29日，美元指數貶值8.49%，新台幣對美元匯率升值9.53%，升幅小於瑞士法郎及歐元，但略大於日圓、韓元及星元，反映台灣總體經濟基本面佳，以及新台幣購買力的提升。

新台幣 央行 台幣匯率

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