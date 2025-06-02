聽新聞
0:00 / 0:00

股東會期間可轉換公司債新規 7月上路

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心指出，為增進投資人權益並提升公司債投資性及流通性，主管機關修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」，放寬轉（交）換公司債及附認股權公司債持有人於股東會停止過戶期間得請求（交）換、認購等作業，將自7月1日起實施。

本案新制實施前已發行轉換公司債，發行人可辦理變更公司債轉換辦法，經檢附債權人會議議事錄或董事會議事錄及債權人無重大異議之相關文件（如債權人於發行人公告一段期間後未逾半數異議之聲明）報經主管機關核備後，即可依新規定辦理。

原已發行且未完成變更公司債轉換辦法者，仍應依原辦法規定於股東會股票停止過戶期間停止轉（交）換及認購。為便利投資人區別，櫃買中心也將自7月1日起於櫃買中心官網的債券專區揭示尚未適用新制（亦即股東會股票停止過戶期間仍需停止轉（交）換）的債券清單，以供投資人查詢了解。

櫃買中心配合新制實施，將修正發行人資訊申報作業辦法等規定；亦修正買賣轉（交）換債風險預告書範本，提醒投資人留意於股東會停止過戶期間行使轉（交）換權利取得股票，非為當次股東會開會通知寄發對象，也無從出席當次股東會及參與表決。

股東會 櫃買中心 公司債

延伸閱讀

櫃買中心「櫃買市場業績發表會」 六場次圓滿落幕

美債ETF投資人苦撐…殖利率升破5％、匯率夾殺！股添樂：這才是真風險

凱基證券攜櫃買中心辦國際電腦展前論壇 吸引300位法人齊聚

A級債也能年息5.8％？阿格力解析00984B產品亮點：更高評等、更安心月月配

相關新聞

央行盯禿鷹抓到外資炒匯 強調將維持動態穩定

為了展現穩匯決心， 中央銀行罕見在周日（1日）發布六點聲明，強調抓到外資炒匯，呼籲外資應該依照所申報的匯款性質，運用在投...

分紅保單搶市 家庭添靠山

國內分紅保單進入「戰國時代」，近期包括台新人壽、凱基人壽與台灣人壽前後加入戰局，紛紛推出全新分紅保單，吸引保戶目光。

6月匯價 看三大關鍵

新台幣匯率在5月展現強勢升值走勢，展望6月，銀行主管表示需觀察三大關鍵時間。

專家教你保／單身首重醫療 成家補強壽險

每年農曆春節前及6月是傳統結婚旺季，共組家庭代表揮別單身，要開始承擔家庭責任，單身族與新婚族在保障與財務規劃大不同，從以...

股東會期間可轉換公司債新規 7月上路

櫃買中心指出，為增進投資人權益並提升公司債投資性及流通性，主管機關修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」，放寬轉（交）...

退休金算盤／全球複合債基金 養胖退休金

成先生夫妻移民美國多年，如今年屆60歲想回台灣過退休生活，賣掉美國房產後在新北市買下一間小宅夫妻倆落腳，沒有房貸，手上還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。