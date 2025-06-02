永豐金併購效益 將逐步發酵

永豐金控（2886）近年積極併購拓展業務版圖，上周宣布收購匯立證券，近一年併購對象還包括京城銀行與柬埔寨微型存款金融機構，財務長許如玫受訪指出，雖然永豐金證券在併購匯立證券後，市占排名仍維持全台第四，但與第三名的富邦證差距已縮小，併購效益未來有望逐步發酵，帶動整體業務成長。

她指出，併購匯立證券後，不僅提升資本規模，也擴充產品線，如提供借券服務，能更好滿足外資需求、強化台股下單量；同時，永豐也能協助國內企業拓展國際募資管道，提升整體證券業務的國際量能。未來若在IPO或海外籌資上持續發展，有助擴大成交業務與客戶基礎，對服務高資產客戶的能力也進一步提升。

針對總資產規模是否有追趕大型金控的目標，她表示，永豐金並未將總資產列為首要目標，而是著重在提升獲利能力，特別是股東權益報酬率（ROE）。以目前永豐金控ROE達13.95%，在銀證型金控中已排名第一，顯示獲利體質穩健。

對於併購匯立證所帶來的實質財務貢獻，許如玫表示，匯立證券去年獲利約為3億元，雖占整體金控貢獻不高，對永豐金證券而言可望提升市占約7%，為後續規模經濟與獲利潛力奠下基礎。她也強調，併購京城銀行雖對資產規模貢獻有限，但在客群互補及未來獲利提升方面具顯著意義。

至於先前提到評估壽險業務進場的可能性，她坦言，壽險業牽涉新制IFRS 17與ICS等新規定，影響層面複雜，目前仍處於初步研究階段，短期內尚無併購規劃。當前重心仍將放在已完成併購的整合效益，確保中長期發展穩健。