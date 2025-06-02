凱基金十大股東 0050回歸持股1.17% 躍升為第七大

凱基金控最新前十大股東出爐，第一大仍是由大股東辜仲 掌控的投資公司興文投資拿下，合計前十大股東中，與辜仲 相關的三家投資公司興文、景冠與景匯以及緯來電視網，合計持有凱基金股權由去年的7.36%增加為7.39%。

而最受矚目的便是元大台灣卓越50基金（0050）持股1.17%，一舉躍升為第七大股東。

統計至今年4月15日，凱基金控最新前十大股東，第一大仍是興文投資，其持股數48萬張，與去年相同，而持股比率從去年2.85%提升為2.86%。

第二是景冠投資，持股43萬張，同樣與去年持平，持股比率由2.55%提升為2.56%；景匯投資則持股18萬張，持股比維持1.07%，排名下降一名至第九名，這三家投資公司皆為大股東辜仲 個人持有。

另外，緯來電視網持股15.1萬張，持股比0.9%，排名從第九名降為第十名。四家公司合計持有凱基金股權由去年的7.36%增加為7.39%，據了解，辜仲 本人亦增加持股。

而第三名則由新制勞工退休基金拿下，其持股從27.7萬張增加為33.2萬張，持股比例從1.65%增加為1.97%。

臺銀持股28.7萬張，持股比微幅增加為1.71%，排在第四。

摩根大通託管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶增加持股至22.3萬張，持股比由1.29%升為1.32%，排在第五。

第六大股東則為摩根大通託管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶則減少持股至20.1萬張，持股比從1.25%降為1.2%。

減持最多的則是花旗託管挪威中央銀行投資專戶，其持股從22.8萬張減為19.2萬張，持股比降為1.14%，從去年第五大股東降為第八大股東。

前十大股東中最受矚目的便是去年掉出榜外的中信銀行託管元大台灣卓越50證券投資信託基金（0050）專戶重回前十大，其持股19.7萬張，持股比1.17%，排在第七。

而去年榜上的渣打託管ISHARES核心MSCI新興市場ETF投資專戶則被擠出榜單。