凱基壽、台壽 留才策略奏效

壽險業最新「定著率」公布，呈現上揚趨勢，2024年平均定著率達66%，其中六大壽險中，凱基人壽、台灣人壽定著率都超過80％，新光人壽則一口氣上升逾16個百分點，顯見留才策略有成。

「業務員第13個月定著率」可視為一家公司的留才指標，也就是各壽險公司當年度登錄業務員迄第13個月仍在職人數占當年度登錄業務員總數的比例，定著率愈高，代表愈多新血留得住，成為公司的戰將。

根據保險業公開資訊觀測站最新公布的數據，近三年壽險公司業務員定著率持續上升，從2022年平均57.13％、2023年60.15％，2024年提升至66.14％。

21家壽險公司中，2024年定著率最高為宏泰人壽、臺銀人壽，以100%的高定著率並列第一，中華郵政壽險定著率為97.06%，較2023年小幅成長。而六大壽險中，凱基人壽定著率達89.32%排在第一，亦超越2023年的86.85%；台灣人壽以80.38%的定著率排在第二；第三則是國壽成長至67.1%。

定著率進步最大的則是新光人壽，從2023年的46.5％躍升至62.98％，一口氣上升逾16個百分點，顯見留才策略有成；富邦人壽亦較2023年成長逾3個百分點，達62.98%；南山人壽2024年定著率則為54.47%。

另，據壽險公會統計，壽險公司4月登錄業務員人數止跌，較上月增加185人，來到20萬4,401人，若是與2024年同期20萬5,523人相較，減少1,122人。