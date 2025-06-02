壽險業搶才 競推高招

近來壽險業務員人數持續下滑，成為市場關注焦點。壽險公司為了擴大增員爭相出招，祭出多項培育、留才計畫，如安聯人壽則祭出高薪「百萬領袖創業計畫」、新光人壽推「珍珠計畫」減少新手摸索期、全球人壽亦打造「海豹部隊」培養高資客戶業務菁英，打造最強戰力。

安聯人壽近年來除業績表現亮眼，在拓展業務版圖部分亦大有斬獲，2024年在壽險業界業務員登錄人數普遍下滑的情形下，逆勢成長，業務菁英人數正式突破5,500人，為去年業界人力成長最快速的前五大壽險公司。安聯人壽也進一步擴大專案獎勵制度，力推「台北100勇敢翱翔」專案，新人每月財補最高六個月共15萬元，搭配「百萬領袖創業計畫」24個月專案津貼，力邀優秀人才加入。

新光人壽指出，為培育優質的業務員，投入大量資源，推出師徒制「珍珠計畫」，由資深戰將作為「師傅」擔任新人隨身指導教練，培育優秀業務新手；同時，導入多項AI應用場景作為培訓課程輔佐，如打造可智能對練的「AI虛擬講師」，AI講師將透過地端自建的生成式AI模型，隨機生成各式不同客戶樣貌，提升業務員的專業能力。

全球人壽表示，為培育「高產能」業務同仁，特別遴選高潛能業務員組成「海豹部隊」，這項培育計畫自2019年實施起，即將邁入第七年，該計畫導入專業培訓與實務資源，協助其聚焦於高資產客戶的開發與經營。

為了留才，各大壽險也啟動全台「跨界」徵才，如凱基人壽今年號召具業務業經驗的跨界人才加入，特別歡迎來自房仲、金融同業夥伴轉職投入壽險行列，凱基人壽特別提供專案行銷主管職，可依過去工作職涯經驗直接轉任，並提供業界金額最高、時間最長為期24個月的培育津貼，首年度薪水有望破百萬。