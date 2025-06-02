房貸王...土銀、臺銀激戰

國銀房貸排名在經歷限貸令等市場發展後出現變化，兩大房貸兆元級的國銀當中，臺銀去年受新青安熱潮加持超越土銀成為房貸王，惟在近半年放緩腳步之下，今年3月土銀又奪回房貸冠軍寶座，不過兩大銀行差距些微，呈現肉搏戰。

一銀在接連超越玉山及國泰世華後，差距持續拉大，即將站上6,000億元並進逼華銀。排第五名的北富銀房貸餘額較去年底衰退。整體市場仍呈公進民退態勢。

市場房貸利率持續上升，和今年元月相較，合庫由約2.5%起升至2.603%，一銀由2.6％起升至2.7%。另以土銀近期推出台金聯平價宅專案為例，均嚴格限制負債比15倍以下才能貸滿最高成數，自用住宅利率2.575%起，負債比15倍以下始能貸八成；意即貸款1,500萬元，最低年收須百萬元。若為央行管制的第二戶，利率拉高至3.405%起，最高五成，高價宅3.525%起。

受惠新青安熱潮加上公教築巢貸助攻，臺銀房貸餘額在去年1月超車土銀，成為房貸新龍頭。不過，在去年第4季起限貸令高峰之後，土銀「被動」成為市場房貸最大主力便急起直追，至今年3月底成長至1兆1,473億元，超越臺銀的1兆1,472億元，正式奪回冠軍寶座。

土銀去年12月新青安撥貸爆出140億元大量，創下青安史上紀錄，顯示多數行庫流量控管下，市場教戰民眾因土銀身為不動產專業銀行、不受銀行法第72-2限制等，使得民眾湧入申辦，惟土銀雖不受銀行法72-2限制，但仍被金管會要求房貸不可超過總放款量的35％。