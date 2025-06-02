大師論壇20日登場 華南投顧董座呂仁傑：台灣將成投資熱區

華南投顧董事長呂仁傑表示，台灣具有強勁的科技製造基礎與政策加持，在川普2.0時代，有機會成為全球供應鏈重組與資金重分配的核心關鍵，是川普變局下值得關注的投資熱區。

經濟日報、華南金控、合作金庫銀行將於20日共同主辦「2025大師論壇」，邀請2010年諾貝爾經濟學獎得主、英國倫敦政經學院經濟學教授皮薩里德斯（Christopher Pissarides）來台，以「川普時代的全球經濟展望」為題發表演講，同時與國內專家共同座談，主題為「貿易戰下全球的風險與機會」，呂仁傑將出席與談。本論壇由富邦金控、富蘭克林華美投信、國泰世華銀行、亞洲大學協辦。

呂仁傑指出，美國對等關稅政策走向仍是未知數，全球經濟前景不確定性升高，且近期地緣政治風險頻傳、供應鏈重組趨勢持續。台灣今年上半年經濟數據表現亮眼，不過，下半年面臨眾多不確定因素，對台灣產業影響甚深，預期下半年出口對經濟貢獻將逐步放緩，經濟成長率可能呈現「前高後低」格局。

對金融業而言，面對這些變數，更應強化KYC（認識客戶），精準辨識風險。此外，也需加強本身風險控管與資本規劃，如銀行業加強不動產貸款風險控管，壽險業嚴控流動性、調整投資組合並充實資本以準備2026年接軌IFRS17等。

呂仁傑表示，企業內部組織也應往「敏捷型方向」轉型，建立跨部門協作、快速回應的決策文化。

像是華南投顧與總經小組在美國4月2日對等關稅宣布後，立即出具「美國對等關稅影響評估」報告，提供集團內部參考。

賴總統日前宣示「台灣加1」、也就是台灣加美國的新布局，以「立足台灣，布局全球，行銷全世界」為國家經濟發展戰略，華南金認為，金融業可妥善運用海外據點，除美國外，也包含新南向政策國家，滿足企業的融資需求、外匯避險及稅務規劃等一站式服務，亦落實「政府挺銀行、銀行挺企業、企業挺員工」的政策方向。

面對川普2.0帶來的貿易重構與全球資金轉向，華南金將積極協助客戶在波動中找尋機會。政府近期推動「AI十大建設」及「桃竹苗大矽谷、大南方新矽谷」雙軸布局，加速半導體、人工智慧、電動車與綠能等關鍵產業發展，與全球供應鏈重組趨勢高度契合。