獨／台幣飆升…科技大廠趕忙償還美元借款 銀行頭痛1收入縮水

台幣飆升，不僅讓銀行的總存款因為美元存款貶值之故而縮水，另一個讓銀行頭痛的現象，就是科技大廠趕忙償還美元借款，因此也使得銀行的放款跟著「縮水」，等於高達6%、7%的利息大受損失。

科技大廠這麼急著償還美元借款的原因在於，台幣這次升值幅度太大，從33元升破30元，等於升值超過10%以上，用便宜價格還款機不可失。一位金融業高層指出，若企業先前在台幣33元匯價，借了1000萬美元，等於借了等值3.3億台幣，但倘若這時匯價來到30元，等於此時企業要還給銀行的借款金額，就剩3億等值台幣，如果企業此時還錢，等於省下了3千萬台幣，借款量越大、省的就越多。

一家大型銀行高層坦言，從4月起，台幣匯率當月升值約3.6%，就有看到這種企業外幣借款的還款增加的現象，5月台幣從32.3價位暴升在5日一度破30元之後，這種現象更為顯著，而本周以來台幣匯價數度升破30，企業集團的外幣借款的還款潮也持續。

這位高層也指出，企業集團這時大舉清償海外借款，除了賺匯差，也省了大筆利息費用。高層分析，企業用帳上台幣現金部位，去換成美元來償還先前的借款，一方面增加對美元的需求，央行也樂見多了一道對台幣「阻升」的力量，另一方面，企業的美元借款，總利率水準都至少高達6%以上，甚至7%，因此只要帳上現金足夠，此時拿去還款，亦可省下大筆利息費支出。

對此匯銀人士指出，以最具指標意義的NDF（無本金交割遠期外匯）價格來觀察，現在一個月的匯價為29.4，一年期的約當匯價更高達27.65，已反映市場對台幣匯價最真實的預期，因此只要帳上現金許可，企業集團都會儘快償還美元的借款，不過另一方面的影響，對銀行而言，就是外幣放款因而減少，也少了利息的收入，美元存放比恐將更低，而且利差恐怕也會縮減。