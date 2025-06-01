解決中高齡族群的投保困境 「小額終老險」增加保障

台灣邁入超高齡社會，依據國家發展委員會的資料顯示，在2070年時，65歲以上的老年人口將佔總人口數的43.6%，高齡族群必須有足夠的能力負擔、照顧自己生活甚至身後所需，此時保險所扮演的角色將更為重要。許多人年屆中高齡，才驚覺自己的保險不足，想要增加保險保障，成本比起青壯年族群要來得高出許多，甚至無法投保。對於中高齡族群所遭遇的投保困境，小額終老保險正是解決問題的適切良方。

小額終老保險主要特色在於投保低門檻、低保費，原則上免體檢，投保手續也較為簡單，在投保年齡限制方面，小額終老保險比起一般商業人壽保險較為寬鬆，中高齡亦可投保。以宏泰人壽所推出的「宏泰人壽新真心小額終身壽險（WLG）」為例，保額10萬即可承保，投保年齡最高為84歲；在網路平台投保「宏泰人壽e起真心小額終身壽險」，投保保額同樣最低為10萬，而投保年齡則限定於45-70歲。

宏泰人壽表示，高齡化、少子化趨勢所帶來的影響讓人愈來愈有感，台灣保險觀念普及，然而即便深知保險的重要性，亦有可能無暇規劃保險或是個人收入已無餘裕再負擔保險費，當開始意識到保險不可或缺時，投保成本已經隨著保險年齡增加而水漲船高，甚至因個人身體狀況等因素而無法投保。小額終老保險能協助解決民眾受限於口袋深度、年齡及身體狀況等的投保問題，以相對低於一般商業人壽保險的保費，讓更多中高齡族群得以獲得保險保障，支應身後所需、守護心愛家人。

為因應台灣社會人口結構高齡化、少子化的趨勢，金管會於2023年第3度放寬小額終老保險投保金額及投保件數限制，其終身壽險主契約保額上限由原本新台幣70萬元提高至90萬元，單一個人投保小額終老保險的有效契約件數也由原來的3件放寬為4件。對此，宏泰人壽也提醒，投保之有效契約最多以4件為限，主、附約視為1件，有意投保者須特別留意是否符合相關規定及限制。

宏泰人壽小額終老保險的投保管道包含實體通路及網路投保，條件不完全相同，實體通路所推出的WLG可另外附加宏泰人壽終身型或定期型附約以增加保險保障，在繳費年期部分，比網路投保多了6年期的選擇。網路投保的優勢在於方便快速，可透過基富通好好退休準備平台投保，民眾可視自己的需求與條件予以投保。