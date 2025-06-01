快訊

獨／台幣飆升…科技大廠趕忙償還美元借款 銀行頭痛1收入縮水

氣象署地磁擾動特報「持續51小時」 極光活動最低發生在磁緯45度

長榮飛香港班機「煞車異常」168乘客受影響 長榮回應了

央行罕發聲明穩匯市 5月仍查獲炒匯禿鷹

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

央行1日罕見發布聲明，主動就近期台幣升值、美債市場傳言及外資炒匯表達兩大立場，一、目前匯市已轉趨穩定，但美債高疑慮、市場預期心理仍在，籲市場勿過度臆測或炒作，二、5月仍續查獲部分外資未依規投資，涉嫌套利，央行將持續監控抓炒匯禿鷹。

央行指出，5月匯市已轉趨穩定，但還是有預期存在，例如新台幣要升到25元、或是美國六月恐將倒債等，這些都是不合理也不理性的評論，因此央行再度澄清並重申立場，避免市場誤判。

央行透過場外資料監控、及實地查核發現，5月仍有部分外資匯入台灣未投資、或是賣股後資金未匯出，將資金暫泊在新台幣存款帳戶上，涉嫌套利匯差，近兩周都有持續透過保管行做溝通。

央行強調美元與美債仍具備價值儲藏功能，美國債信仍在國際高水準，川普政府償債承諾亦有助穩定預期。

新台幣 央行 外資

延伸閱讀

抓到炒匯熱錢！台幣5月狂升2元 央行呼籲：外資要遵守規定

中職／5月MVP魔魔的…魔鷹、魔神樂都是第一次獲獎

降幅微擴…陸5月百強房企銷售額年減17.3％

美債神救援

相關新聞

獨／台幣飆升…科技大廠趕忙償還美元借款 銀行頭痛1收入縮水

台幣飆升，不僅讓銀行的總存款因為美元存款貶值之故而縮水，另一個讓銀行頭痛的現象，就是科技大廠趕忙償還美元借款，因此也使得...

抓到炒匯熱錢！台幣5月狂升2元 央行呼籲：外資要遵守規定

台幣兌美元匯率5月狂升2元，中央銀行今天表示，近日央行場外監理發現，有外資以投資國內證券之名，預先匯入大額資金並停泊於台...

金融三業前4月獲利急凍 壽險業爆虧成殺手「4月史上最慘」

2025年4月壽險業單月大虧400億元，寫史上同期最慘紀錄，拖累金融三業（銀行、證期投和保險業）前四月稅前盈餘僅剩2,8...

股匯市震盪 金融三業前4月僅賺2816億、年減近3成

4月全球股市震盪、加上新台幣強升、美元走弱，金管會公布2025年前4月金融三業稅前淨利為新台幣2815.85億元，較去年...

央行抓到外資炒匯 發布六點聲明全文…強調穩匯決心

新台幣匯率強升，讓央行高度警戒，央行1日發出六點聲明，透露近期發現外資以投資國內證券之名，預先匯入大額資金，卻沒有實際投...

合庫現鈔遭竊 最新説法曝光

合作金庫銀行1日針對媒體指稱臺大分行在387萬元現鈔遭不明人士竊取後3小時才報案一事，強調在第一時間已通報臺大醫院駐衛警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。