央行罕發聲明穩匯市 5月仍查獲炒匯禿鷹

央行1日罕見發布聲明，主動就近期台幣升值、美債市場傳言及外資炒匯表達兩大立場，一、目前匯市已轉趨穩定，但美債高疑慮、市場預期心理仍在，籲市場勿過度臆測或炒作，二、5月仍續查獲部分外資未依規投資，涉嫌套利，央行將持續監控抓炒匯禿鷹。

央行指出，5月匯市已轉趨穩定，但還是有預期存在，例如新台幣要升到25元、或是美國六月恐將倒債等，這些都是不合理也不理性的評論，因此央行再度澄清並重申立場，避免市場誤判。

央行透過場外資料監控、及實地查核發現，5月仍有部分外資匯入台灣未投資、或是賣股後資金未匯出，將資金暫泊在新台幣存款帳戶上，涉嫌套利匯差，近兩周都有持續透過保管行做溝通。

央行強調美元與美債仍具備價值儲藏功能，美國債信仍在國際高水準，川普政府償債承諾亦有助穩定預期。