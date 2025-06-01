金融三業前4月獲利急凍 壽險業爆虧成殺手「4月史上最慘」

2025年4月壽險業單月大虧400億元，寫史上同期最慘紀錄，拖累金融三業（銀行、證期投和保險業）前四月稅前盈餘僅剩2,816億元，年減近三成，動能急凍。法人示警，匯損壓力未歇、股債波動加劇，金融業下半年恐難逃衰退陰霾。

金融三業中，僅銀行與券商4月表現持穩，其餘期貨、投信與保險業全面衰退，壽險業更由盈轉虧，使4月單月三業合計稅前盈餘僅109.7億元應是史上同期新低，月減高達86%。

儘管5月壽險業已開始拉高避險比例、部分業者申請外匯準備金新制、及5月股市回穩等利多，恐仍難彌補劇烈升值造成的龐大匯損壓力。據統計，5月台幣暴升近7%，累計前五月升幅已達9.5%。

法人圈估算，整體壽險業可運用資金中，未避險及一籃子貨幣部位約占20%，匯損是投資收益的減項，若不考慮外匯準備金沖抵影響數（指彌補匯損），台幣每升值1%，對壽險型金控全年獲利影響數約4~8%。

一家金控業者坦言，下半年股、債、匯市波動劇烈，將影響2025年金融業潛在獲利能力及可分配盈餘水準，金融業獲利、股價與未來配息空間將全線承壓。

金管會公布金融業2025年4月及前四月獲利狀況，4月金融三業僅賺109.7億元，月減86%，連三衰，又以受匯損爆增、實現投資收益減少的壽險業，由盈轉大虧400億元寫史上同期最大，比2008年海嘯還慘。

金融三業累計前四月賺2,816億元寫近兩年同期最差，從前三月年減8.7%，一舉擴大到年減29.6%，獲利動能急凍，全年前景難料。

銀行業前四月稅前盈餘1,962.6億元，年減1.4%，銀行局副局長王允中說，主因是郵儲受股匯市衝擊，獲利年減107.8億元，抵銷了本國銀行獲利年增70.5億元，就國銀前四月賺1,908.5億元來看，仍寫史上同期新高。

券商期貨投信業合計前四月稅前盈餘305.25億元，年減35%，主因受券商獲利年減48%降到189.24億元拖累，證期局副局長黃厚銘說，4月台股價量齊跌，使券商自營收入年減84%最慘。

期貨商反因自營操作績效好、投信業因資產規模擴大，經理費增加，使獲利各年增4%和10%。

壽險、產險業前四月各賺449億元和99億元，合計賺548億元，年減64%最慘，主因是投資收益減少所致。

合計2025年前四月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘2,816億元，較去年同期3,999億元，年減1,183億元或29.6%。法人警告，若壽險業虧損趨勢未能遏止，全年金融業獲利前景恐更黯淡。