專家教你保／單身首重醫療 成家補強壽險

每年農曆春節前及6月是傳統結婚旺季，共組家庭代表揮別單身，要開始承擔家庭責任，單身族與新婚族在保障與財務規劃大不同，從以下幾個面向分析，可依個人狀況找出最適合的保障組合。

圖／經濟日報提供

一、責任對象不同：保障重點轉移。單身族主要保障自己，保障規劃以醫療、重大傷病、意外險為優先，除非有家庭扶養責任，一般壽險需求較低；婚後伴侶與小孩成為新責任對象，保障重點將轉以壽險為主，用以保障配偶與家庭的生活延續。

二、資金配置不同：預算與目標調整。單身族財務彈性高，建議多配置投資型保單或儲蓄險，可提早規劃退休與夢想清單；婚後開始面對房貸、育兒準備金等支出，資金壓力較大，扣除家庭相關支出及保險費，若尚有預算，可規劃孩子教育基金，美元保單商品為資產配置較佳選擇。

三、保額與保單類型選擇： 單身族首重醫療、實支實付及重大疾病險，保費繳納利用年繳、短年期強迫儲蓄；婚後則建議加強壽險保障，利用定期壽險或定期增額壽險，搭配家庭保單規劃，並評估兩者保障是否互補。

四、風險管理與未來展望：單身族是保障規劃的黃金期，在年輕健康時應先完備基本保障，「自我照顧」是規劃重點，尤其是失能與長照風險，配合長期規劃，則可再規劃長期投資與個人夢想基金；而婚後應重新盤點，夫妻因家庭財務合併，要重新檢視雙方保單是否重複或有缺口，規劃以「家庭責任」延續性為主，避免風險轉嫁給配偶，也應考量如育兒、退休、置產等共同目標。

人生各階段皆有需經歷的保障與財務需求，肩負的責任也不同，故定期檢視保障很重要，建議每隔一至二年就應重新檢視，確保需求及保障是否足夠。婚前與婚後不只是身分的轉變，更是責任的延伸。及早進行保險與財務規劃，不僅能減輕未來風險衝擊，也能更有底氣的迎接未來各種挑戰。（本文由台灣人壽台南直轄一通訊處業務行銷經理林燕鈺提供，記者任珮云採訪整理）