聽新聞
0:00 / 0:00

富邦、保誠分紅保單 各有各的優勢

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
愈來愈多壽險公司推出分紅保單搶市，深耕市場多年的業者近期也連忙出招「固樁」，強調自身保單的優勢與特色，避免客戶琵琶別抱。（本報系資料庫）
愈來愈多壽險公司推出分紅保單搶市，深耕市場多年的業者近期也連忙出招「固樁」，強調自身保單的優勢與特色，避免客戶琵琶別抱。（本報系資料庫）

愈來愈多壽險公司推出分紅保單搶市，深耕市場多年的保誠人壽，及重新炒熱分紅保單市場的富邦人壽，近期也連忙出招「固樁」，強調自身保單的優勢與特色，避免客戶琵琶別抱。

富邦人壽強調，該公司推出的新台幣「活利優退分紅終身保險」，與美元「美富優退外幣分紅終身保險」等金流型分紅保單，能夠協助民眾增加退休現金流，可彈性選擇退休年齡，還有壽險保障長期累積使資產增值，打造舒適與尊嚴的晚年生活。

富邦人壽表示，生活在高通膨+高齡化的雙高時代，勞工朋友提領勞退金前如果因為工作中斷、意外、疾病，或是提領後活太久，都可能面對生活費不夠用的財務風險、醫療費不足的健康風險、長期看護需求的照護風險。

富邦人壽指出，「活利優退」與「美富優退」可補足三大缺口：第一、勞工退休金新制年滿60歲才能領。第二、每月薪資自提上限僅6%。第三、帳戶金額非終身領。

保誠人壽日前宣布，董事會日前已經核准2025年分紅保單的紅利宣告。在股票投資部分，雖然經歷2024年全球經濟成長動能趨緩、以及地緣政治與主要國家大選等不利因素與不確定性，但是受益於貨幣政策轉趨寬鬆、人工智慧（AI）等科技創新需求及強健的企業資產負債表等利多題材，全球股市普遍上揚。

固定收益投資部分，2024年的美債長天期公債殖利率回升至年度高點，美元強勢亦有助於提升外幣資產投資收益率，因此，2024年度分紅帳戶報酬率及累積報酬率仍有不錯的表現，使得保誠人壽連續12年所銷售的分紅保單，皆維持在100%中分紅以上的水準。

富邦人壽 保單

延伸閱讀

中職／魔鷹月底小額刷富邦 2數據追平聯盟史上洋將單月紀錄

第一、富邦金法說 今年獲利、股債投資等策略變化聚光

「101第一排新景點」跑咖人朝聖！ 「爆紅台北高空咖啡廳」藏身富邦大樓 360度俯瞰信義區美景，連陶朱隱園停機坪都能見

籃球／富邦勇士力拚惜敗 富邦金控感謝球迷支持 24日感恩會

相關新聞

央行盯禿鷹抓到外資炒匯 強調將維持動態穩定

為了展現穩匯決心， 中央銀行罕見在周日（1日）發布六點聲明，強調抓到外資炒匯，呼籲外資應該依照所申報的匯款性質，運用在投...

分紅保單搶市 家庭添靠山

國內分紅保單進入「戰國時代」，近期包括台新人壽、凱基人壽與台灣人壽前後加入戰局，紛紛推出全新分紅保單，吸引保戶目光。

6月匯價 看三大關鍵

新台幣匯率在5月展現強勢升值走勢，展望6月，銀行主管表示需觀察三大關鍵時間。

專家教你保／單身首重醫療 成家補強壽險

每年農曆春節前及6月是傳統結婚旺季，共組家庭代表揮別單身，要開始承擔家庭責任，單身族與新婚族在保障與財務規劃大不同，從以...

股東會期間可轉換公司債新規 7月上路

櫃買中心指出，為增進投資人權益並提升公司債投資性及流通性，主管機關修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」，放寬轉（交）...

退休金算盤／全球複合債基金 養胖退休金

成先生夫妻移民美國多年，如今年屆60歲想回台灣過退休生活，賣掉美國房產後在新北市買下一間小宅夫妻倆落腳，沒有房貸，手上還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。