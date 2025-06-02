富邦、保誠分紅保單 各有各的優勢

愈來愈多壽險公司推出分紅保單搶市，深耕市場多年的保誠人壽，及重新炒熱分紅保單市場的富邦人壽，近期也連忙出招「固樁」，強調自身保單的優勢與特色，避免客戶琵琶別抱。

富邦人壽強調，該公司推出的新台幣「活利優退分紅終身保險」，與美元「美富優退外幣分紅終身保險」等金流型分紅保單，能夠協助民眾增加退休現金流，可彈性選擇退休年齡，還有壽險保障長期累積使資產增值，打造舒適與尊嚴的晚年生活。

富邦人壽表示，生活在高通膨+高齡化的雙高時代，勞工朋友提領勞退金前如果因為工作中斷、意外、疾病，或是提領後活太久，都可能面對生活費不夠用的財務風險、醫療費不足的健康風險、長期看護需求的照護風險。

富邦人壽指出，「活利優退」與「美富優退」可補足三大缺口：第一、勞工退休金新制年滿60歲才能領。第二、每月薪資自提上限僅6%。第三、帳戶金額非終身領。

保誠人壽日前宣布，董事會日前已經核准2025年分紅保單的紅利宣告。在股票投資部分，雖然經歷2024年全球經濟成長動能趨緩、以及地緣政治與主要國家大選等不利因素與不確定性，但是受益於貨幣政策轉趨寬鬆、人工智慧（AI）等科技創新需求及強健的企業資產負債表等利多題材，全球股市普遍上揚。

固定收益投資部分，2024年的美債長天期公債殖利率回升至年度高點，美元強勢亦有助於提升外幣資產投資收益率，因此，2024年度分紅帳戶報酬率及累積報酬率仍有不錯的表現，使得保誠人壽連續12年所銷售的分紅保單，皆維持在100%中分紅以上的水準。