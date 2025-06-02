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分紅保單搶市 家庭添靠山

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
愈來愈多壽險公司推出分紅保單搶市，深耕市場多年的業者近期也連忙出招「固樁」，強調自身保單的優勢與特色，避免客戶琵琶別抱。聯合報系資料照
愈來愈多壽險公司推出分紅保單搶市，深耕市場多年的業者近期也連忙出招「固樁」，強調自身保單的優勢與特色，避免客戶琵琶別抱。聯合報系資料照

國內分紅保單進入「戰國時代」，近期包括台新人壽、凱基人壽與台灣人壽前後加入戰局，紛紛推出全新分紅保單，吸引保戶目光。

台新人壽日前宣布推出首張分紅保單「台鑫旺分紅終身壽險」，協助民眾從容面對高齡少子化時代的來臨。台新人壽表示，隨著老年人口增加，幼年人口減少，造成家庭結構變遷，每個人都有必要及早規劃，方能有效減輕未來可能面臨負擔與風險。最新推出「台鑫旺分紅終身壽險」商品，為台幣躉繳之終身壽險，一次繳費，可以保障終身（至110歲），投保年齡0歲~80歲，保障範圍涵蓋身故保險金、完全失能保險金、祝壽保險金、生前需求保險金等給付項目，可彌補家庭壽險保障之不足，在高風險時代分散人生風險，讓家人可以保有生活品質。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

作為台灣首家推出分紅保單的凱基人壽，近期強勢回歸分紅保單市場。首波產品聚焦民眾最重視的退休規劃及資產傳承需求，推出「凱基人壽愛分享終身保險-定期給付型」、「凱基人壽大紅大吉美元終身壽險-定期給付型」雙選擇，提供台幣、美元兩種幣別保單的商品組合，滿足不同族群的需求。希望藉由分紅保單，助攻民眾兼顧未來保障又能共享紅利。

台灣人壽近日宣布分紅保單全新上市，「台灣人壽美紅旺美元分紅終身壽險」結合保障終身、穩健分紅與資產傳承三大特色，滿足各世代保險保障與財務規劃的雙重需求，為客戶打造進可攻、退可守的財務堡壘。

台灣2025年邁入超高齡社會，關稅戰拉高全球經濟風險，更要超前部署退休準備及醫療保障，台灣人壽分紅保單「美紅旺」繳費六年享終身保障，有機會參與保單經營績效分紅，且年度分紅滾入保額創造複利效益，在保險保障基礎上為客戶穩健累積資產，對剛起步的青世代、穩定築夢的中壯族群、或是預備交棒的資產傳承者，分紅保單皆可備妥人生三階段的財務劇本：「美」在傳承、「紅」在當下、「旺」在未來。

凱基人壽 保險金 保單

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