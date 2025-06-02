退休金算盤／全球複合債基金 養胖退休金

成先生夫妻移民美國多年，如今年屆60歲想回台灣過退休生活，賣掉美國房產後在新北市買下一間小宅夫妻倆落腳，沒有房貸，手上還剩餘新台幣2,000萬元左右的現金存款，由於小孩在美國已獨立，因此成先生這筆錢完全供夫妻退休生活使用，成先生希望夫妻兩人每年旅遊費約20萬元外，還有餘裕可以因應未來可能支出重大疾病及長照相關費用。

由於夫妻倆在美國多年，對於台灣的投資理財相當陌生，雖然手上的現金不算少，但成先生還是擔心準備不夠，因此經由友人介紹，成先生找上遠東銀行尋求建議。

遠東銀行個人金融資深協理高宇宏指出，成姓夫妻返台定居並無工作與其他收入來源，由於現階段台灣定存利率不高，若以年利率1.7%計算，新台幣2,000萬元的1年期定存利息，僅有34萬元，換算每月不到3萬元，對於支應成先生夫妻基本生活已有些許緊迫，更談不上每年旅遊費用或者未來可能發生的重大疾病與長照相關費用支出。

圖／經濟日報提供

因此高宇宏建議，成先生可將手上資金分兩階段規劃。第一階段規劃在70歲以前，先撥出1,500萬元投入平均信用評等達到投資等級的「全球複合債券基金」，債券基金通常持有數百甚至上千檔債券，可大幅分散且有效降低投資風險；假設年配息率為6%，則每年配息可約達新台幣90萬元。由於成姓夫妻倆目前年齡約60歲，有相當長的時間可以承受市場波動風險，另建議可將剩餘新台幣500萬元投入「全球股票型基金」，假設長期年化報酬率約8%，根據72法則，投資期間超過九年，該檔基金價值即有機會在成先生夫妻70歲時，成長到相當新台幣1,000萬元。

接著建議第二階段70歲時，將前述價值新台幣1,000萬元「全球型股票基金」 轉成配息型的「全球複合債券基金」，假設年配息率為6%，則每年配息可約達新台幣60萬元。由於投資皆有風險，不論是全球複合債券基金或是全球股票型基金，都會隨著市場走勢漲跌，投資風險仍要納入考量。

高宇宏表示，經過此規劃後，成姓夫妻70歲以前每年約有90萬元的基金配息可供日常生活開銷與旅遊運用，70歲開始基金配息增加至每年150萬元，對於支應退休生活與潛在的長期照護費用應屬充裕；加上即使上述兩檔基金投資部位皆無漲跌，依舊有價值新台幣2,000萬元基金部位，仍可供需求隨時變現，如此一來，成姓夫妻在退休生活花費與長期照護準備相當充分，應可享受悠閒退休生活。