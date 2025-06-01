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股匯市震盪 金融三業前4月僅賺2816億、年減近3成

中央社／ 台北1日電
金管會公布2025年前4月金融三業稅前淨利為新台幣2815.85億元，較去年同期大減1183.52億元或衰退29.59%。聯合報系資料照
金管會公布2025年前4月金融三業稅前淨利為新台幣2815.85億元，較去年同期大減1183.52億元或衰退29.59%。聯合報系資料照

4月全球股市震盪、加上新台幣強升、美元走弱，金管會公布2025年前4月金融三業稅前淨利為新台幣2815.85億元，較去年同期大減1183.52億元或衰退29.59%。其中，保險業因匯損衝擊，前4月稅前獲利僅548億元、年減991億元。

金管會公布，今年前4月金融三業稅前淨利為2815.85億元，相比2024年同期的3999.37億元、年減1183.52億元或29.59%。

細看金融三業表現，銀行業涵蓋本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信合社、票券金融公司及儲匯，銀行業整體今年前4月稅前淨利為1962.6億元、創歷年同期次高，但與2024年同期相比減少28億元、年減1.4%。

金管會銀行局副局長王允中說明，儲匯前4月稅前虧損100.3億元，較去年同期大減107.8億元，主因是受到美元貶值、股市下跌影響，導致儲匯產生兌換及股票評價損失增加。

本國銀行前4月稅前賺1908.5億元、創歷年同期新高，較2024年同期增加70.5億元、年增3.8%。王允中指出，主要是利息與手續費淨收益增加，但股市下跌，股票評價損失抵減部分獲利。

壽險業2025年前4月稅前盈餘為449億元，年減68.6%，金管會保險局副局長蔡火炎分析，壽險業稅前損益年減主因是業務承保利益增加153億元、財務投資利益減少1077億元，以及業務費用增加43億元所致。

產險業今年前4月稅前淨利為99億元、年減7.5%。整體保險業前4月稅前賺548億元、年減991億元或64.4%。

2025年前4月證券、期貨及投信業合計稅前淨利為305.25億元，較2024年同期稅前淨利469.77億元，減少164.52億元，減幅高達35.02%。

金管會證期局副局長黃厚銘說明，主要是證券商獲利減少，證券商前4月稅前淨利為189.24億元，年減48.57%，其中自營因操作績效差，經紀與承銷業務也同步衰退。

證期局補充，證券商業務收入部分，經紀業務2025年前4月為365.73億元，與2024年同期的432.22億元相比減少66.49億元、年減15.38%；前4月自營業務收入為24.31億元，較去年同期大減132.34億元、年減84.48%；前4月承銷業務收入為17.38億元，較去年同期減少14.05億元或減少44.7%。

期貨商部分，前4月稅前淨利為31.24億元、年成長15.11%，黃厚銘指出，主因是期貨自營業務操作好；投信業前4月稅前獲利為84.77億元、年成長13.53%，主要是基金規模增加，帶動經理費收入增加。

金管會 壽險業

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