央行抓到外資炒匯 發布六點聲明全文…強調穩匯決心

新台幣匯率強升，讓央行高度警戒，央行1日發出六點聲明，透露近期發現外資以投資國內證券之名，預先匯入大額資金，卻沒有實際投資之實，呼籲外資匯入資金應該依照申報時的匯款性質，運用投資台股，不得炒作新台幣匯率。

央行並強調，影響匯率的決定因素眾多，諸如各國貿易順差、財政預算及貨幣政策均可能影響匯率；尤其，自金融自由化與全球化以來，國際資金移動鉅額且頻繁，已成為影響匯率變動之主因 。例如，2024年台灣外資及本國資金進出，為商品貿易外匯收支的19.3倍，顯示短期跨境資本移動已為新台幣匯率升值或貶值的重要因素。

以下為央行聲明全文

有關國內匯市及美債等議題之說明

近期國內新台幣匯率已趨穩定，惟本行仍希冀市場評論人員、國內進出口廠商，及外資能夠共同維護國內匯市秩序及穩定；另市場高度關注美元及美債等議題，本行一併說明如下：

一、 請市場評論人員及媒體切勿以臆測方式，評論國內匯市相關議題，或對匯率提出直觀式之預測，俾避免影響國內匯市之秩序及穩定，甚至波及實體經濟。

二、 進、出口廠商宜依實際需求進行結購美元或結售美元，勿聽信市場過度誇大或不實的分析，產生非理性的預期而延後結購或提前結售美元，致匯率波動加劇，最終反而損及自身利益。

三、 近日本行場外監理發現，有外資以投資國內證券之名，預先匯入大額資金並停泊於新台幣存款帳戶，惟查並無實際投資之事實，有套取新台幣匯差之虞，違反本行結匯管理原則。本行再次籲請外資匯入資金應依所申報之匯款性質，運用於投資國內證券（台股），不得用以炒作新台幣匯率。

四、 影響匯率的決定因素眾多，諸如各國貿易順差、財政預算及貨幣政策均可能影響匯率；尤其，自金融自由化與全球化以來，國際資金移動鉅額且頻繁，已成為影響匯率變動之主因。例如，113年台灣外資及本國資金進出，為商品貿易外匯收支之19.3倍，顯示短期跨境資本移動已為新台幣匯率升值或貶值的重要因素。

五、 目前美元做為最主要國際準備貨幣之地位仍無虞

（一）長期以來，歷任美國財長多宣示，強勢美元（strong dollar policy）符合美國政策利益；惟川普政府宣布加徵對等關稅及市場傳聞之海湖莊園協議（Mar-a-Lago Accord），均導致市場參與者對美元及美國公債產生疑慮，致美元走弱。

（二）近期美國財長貝森特表示，川普政府仍維持強勢美元政策。另白宮經濟顧問委員會主席米倫，亦特別否認美國正推動任何秘密匯率協議，以迫使其他國家貨幣對美元升值，並強調強勢美元符合美國利益。近日美日財長於G7財長會議均同意，匯率應由市場供需決定。

（三）美國公債債信穩健，流動性佳，價值儲藏之功能仍受投資者青睞

1. 近期白宮經濟顧問委員會主席米倫，特別澄清海湖莊園協議傳聞中，將外國政府持有美國公債轉換為零息百年債券的想法，係渠加入川普團隊前所提出，並未納入當前政府政策項目之中。而美國財長貝森特表示，川普政府已把償還政府債務列為優先事項。

2. 目前主要信評機構給予美國之債券評等（AA+）為次高等級，在G7國家中，僅次於德國（AAA）、加拿大（AAA），仍優於英國（AA）、法國（AA-）、日本（A+）及義大利（BBB+）。

3. 在國際清算銀行（BIS）巴賽爾協定第三版（Basel III）之銀行資本計提計算規定中，信評「AAA~AA-」屬高品質資產，風險權數為0%。

4. 美國債券市場之深度與廣度皆居全球之首，流動性最佳；美國發行或保證之債券，尤以美國公債為國際資金借貸合約中最廣為接受之合格擔保品，且其合格擔保品地位，不因其信用評等改變而受影響。

5. 當前美國經濟及金融市場規模仍居全球第一，在交易媒介、計價單位及價值儲藏功能方面，美元均具全球支配地位，此有助美元維持國際主要準備貨幣之角色。

（四）先進國家之公債亦具備價值儲藏功能

1. 目前美國經濟仍具韌性，政策利率相對較高，10年期美國公債殖利率於G7國家中為次高；惟川普政府政策之不確定性，使美國公債市場波動加大。

2. 其他先進國家公債市場雖不及美國公債市場之深度及廣度，惟亦具流動性及價值儲藏功能，可做為投資者分散投資組合之標的。

六、 本年迄今，新台幣對美元升值反映我國基本面佳；本行將持續維持新台幣匯率之動態穩定

（一）本(114)年迄今（5/29），美元指數（DXY）貶值8.49%，新台幣對美元匯率升值9.53%，升幅小於瑞士法郎（10.26%）及歐元（9.81%），但略大於日圓（9.01%）、韓元（7.38%）及新加坡幣（6.11%），主要反映台灣總體經濟基本面佳，以及新台幣購買力之提升，例如上(113)年及本年第1季GDP成長率均優於歐、美、日本、南韓及新加坡等經濟體。

（二）新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，未來國內匯市如遇匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，本行仍將本於職責維持新台幣之動態穩定。