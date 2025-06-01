抓到炒匯熱錢！台幣5月狂升2元 央行呼籲：外資要遵守規定

台幣兌美元匯率5月狂升2元，中央銀行今天表示，近日央行場外監理發現，有外資以投資國內證券之名，預先匯入大額資金並停泊於台幣存款帳戶，但查並無實際投資之事實，有套取台幣匯差之虞，違反本行結匯管理原則。央行再次籲請外資匯入資金應依所申報之匯款性質，運用於投資台股，不得用以炒作台幣匯率。

央行指出，影響匯率的決定因素眾多，諸如各國貿易順差、財政預算及貨幣政策均可能影響匯率；尤其，自金融自由化與全球化以來，國際資金移動鉅額且頻繁，已成為影響匯率變動之主因。例如，113年台灣外資及本國資金進出，為商品貿易外匯收支之19.3倍，顯示短期跨境資本移動已為新台幣匯率升值或貶值的重要因素。

央行也提醒，請市場評論人員及媒體切勿以臆測方式，評論國內匯市相關議題，或對匯率提出直觀式之預測 ，避免影響國內匯市之秩序及穩定，甚至波及實體經濟。此外，，進、出口廠商宜依實際需求進行結購美元或結售美元，勿聽信市場過度誇大或不實的分析，產生非理性的預期而延後結購或提前結售美元，致匯率波動加劇，最終反而損及自身利益。