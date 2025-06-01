合庫現鈔遭竊 最新説法曝光

合作金庫銀行1日針對媒體指稱臺大分行在387萬元現鈔遭不明人士竊取後3小時才報案一事，強調在第一時間已通報臺大醫院駐衛警，並致電中正一分局報案。

合庫銀行的行員是在5月29日在臺大醫院舊大樓外收款時，將387萬元現金放在地上，遭不明人士竊取。合庫並表示，目前除合力配合調查，已檢討收款動線，避免類似情事發生。

以下為合庫聲明全文