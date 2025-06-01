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合庫現鈔遭竊 最新説法曝光
合作金庫銀行1日針對媒體指稱臺大分行在387萬元現鈔遭不明人士竊取後3小時才報案一事，強調在第一時間已通報臺大醫院駐衛警，並致電中正一分局報案。
合庫銀行的行員是在5月29日在臺大醫院舊大樓外收款時，將387萬元現金放在地上，遭不明人士竊取。合庫並表示，目前除合力配合調查，已檢討收款動線，避免類似情事發生。
以下為合庫聲明全文
有關合作金庫銀行臺大分行於114年5月29日辦理臺大醫院西址（舊大樓）外收款項過程中，遭不明人士竊取，臺大分行案發當下11:55即通報臺大醫院駐衛警並致電管區中正一分局報案請求協助，於14點21分完成報案筆錄。
針對部分媒體所述延遲3小時才報案之情事，報導內容顯與事實不符。
對於本案，本行將全力配合警方查調，以期早日破案。另已責成各營業單位檢討收款動線，並依本行外收款項相關規定辦理，以避免類此情事發生。
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