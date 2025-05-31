美6月倒債？ 央行澄清流言

市場憂心美國6.5兆美元公債將於6月到期，恐有倒帳風險；中央銀行指出，這是「市場自己嚇自己」，美國倒帳傳言源自海湖莊園協議，但美國不會讓美債違約，若一般投資人對美債存有疑慮，可以改買短期債券、降低持債風險。

央行官員表示，我國5,800多億美元的外匯存底裡，逾八成投資美元債券，其他為各國債券與現金，並未投資股票。

到目前為止，美債仍是相當安全的標的，其信評即使不是最高等級的AAA，也是AA+，高於全球大多數國家。

央行官員分析，6月美債危機甚囂塵上，不排除是禿鷹刻意放出利空、以進場撿便宜。以2024年各國政府債務占GDP比重而言，美國僅約121%、不是最高的國家，例如日本便超過200%。

由此可知，「市場會嚇市場」，並導致投資人一窩蜂跟進，現在就連美國財政部長貝森特都不斷解釋美國仍堅持強勢美元政策，畢竟美債殖利率只要彈升一點點，就會讓美國龐大國債的利息支出劇增。

央行官員重申，美國不可能迫使外國債權人將手中美債轉換為「百年零息債」，因為這麼做形同違約，結果會是「自己害自己」。

由於今年來美債價格大幅下跌，外界關心央行是否調整外匯存底中的美債比重？官員回應，「我們會有自己的判斷，不會人云亦云」，央行每月都會檢討外匯存底配置，如果有債券到期，會考量是否有需要分散投資，但不會因為市場喊「美債很危險」，就拋售資產。

外匯存底投資目的是讓央行的資產負債表能夠獲得長期且穩定的收益，同時維持充足流動性。