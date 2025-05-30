投資超預期 超額儲蓄下修

行政院主計總處近日下修2025年超額儲蓄最新預測，超額儲蓄金額4.09兆元，雖仍為歷史新高，但已較2月預測的4.58兆元明顯回落，且超額儲蓄率也從上次預測的17.04%，降為15.25%。

主計總處官員分析兩大原因，一是廠商投資意願較原先預期高，二是人工智慧（AI）商機下，業者積極備料生產，加上拉貨潮等因素助攻，都是下修超額儲蓄金額和超額儲蓄率的主因。

近五年超額儲蓄概況

「超額儲蓄」意即儲蓄與投資的差額，以主計總處5月底最新公布的2025年預測數4.09兆元為例，則是國民儲蓄毛額11.28兆元減掉國內投資毛額7.18兆元。過去一般解讀多是，若儲蓄與投資約略相等，未消費的資金被政府與企業用來投資新廠房、新技術，充分運用；若儲蓄遠大於投資，代表財富閒置，較不利未來經濟發展。

最新2025年超額儲蓄率較上次預測明顯回落1.79個百分點，主計總處官員指出，儲蓄金額降低、投資金額增加使得此次超額儲蓄率預測明顯修正，尤其第1季民間投資成長20.77%，比當初預測的11.57%高出滿多。

主計總處官員還提到，除了投資超出預期外，上半年廠商備貨動能也比當初預測來得好，進口原物料需求明顯，不僅進口中間財，像是做高階伺服器就需要進口高頻寬記憶體（HBM），廠商積極生產，而存貨也是投資的一部分，這部分的需求增加，也導致輸入上修，而輸入上修，則是反映了國內有此需求才會進口。

主計總處官員指出，AI需求是很正面的因素，不僅支撐投資，也撐住整體經濟成長動能。

主計總處官員表示，不只是急單拉貨潮，AI需求非常強勁，因此廠商積極備貨並擴增產能，就連台積電先進製程產能部分也是提前量產，像是位於高雄和新竹的2奈米廠都已提前量產。

不過，主計總處官員也提到，美國總統川普關稅策略與各國回應方式，對全球經貿活動、通膨及供應鏈的影響，對企業廠商而言，確實是當前最主要的不確定因素，後續是否牽動廠商投資決策，主計總處會密切關注。