超額儲蓄下修 學者：仍有三大隱憂

主計總處下修今年超額儲蓄預測，反映投資動能回穩。不過學者示警三大隱憂，首先是美國總統川普關稅政策仍有許多變數，此外，國內是否面臨缺電問題、傳產出口是否會積弱不振，也是政府應該正視的問題。

國發會官員表示，隨著國內半導體業者持續投入高階製程研發及擴充產能，國內外大廠加碼在台投資布局，以及企業朝向淨零及數位雙軸轉型，均有助推升投資動能。

政大金融系教授殷乃平指出，此次超額儲蓄及超額儲蓄率下修，是否全為民間投資超乎預期所致，有必要再觀察一段時間，了解下降原因與整體經濟發展動向。

不過殷乃平也說，至少這是正面訊息，再加上輝達執行長黃仁勳5月再度訪台，某種程度確實也讓台灣經濟吞下定心丸，降低對於經濟發展前景的疑慮。

殷乃平指出，正常情況下，超額儲蓄可以經過銀行體系，把超額儲蓄又轉換出來，有一部分轉換成銀行的放款投資，所以金融體系健全的話，這部分壓力不至於太大。但倘若金融體系不夠健全，就會產生問題，不過這部分台灣目前並不需要擔憂。

只是殷乃平也提醒，儘管這次主計總處預測國內民間投資動能，今年將成長5.77%，但較上次預測卻是下修0.41個百分點，顯示下半年疑慮仍存。他分析，川普對等關稅政策帶來很多不確定因素，是必須關注的重點，另外國內缺電問題、傳產出口也是隱憂，政府必須提出對策，使民間投資與經濟發展更具信心。