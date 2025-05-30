高資產理財市場 節稅到名校申請…一應俱全

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

隨著高資產族群對資產配置、傳承規劃與尊榮生活需求日益提升，銀行紛紛推出一系列專屬「高資產」金融服務，提供從投資管理到跨世代傳承、股權規畫、甚至名校申請等全方位財務解決方案。

在投資理財方面，私人銀行依客戶風險屬性、資產規模與投資目標，量身打造專屬投資組合，並由專業投資顧問提供涵蓋股票、債券、基金、ETF、不動產與私募基金等多元資產配置建議，結合主動式與被動式策略，協助客戶靈活掌握市場機會。

針對財務與稅務規劃需求，私人銀行則提供信託設立、遺產分配與節稅方案，協助高資產人士在合法合規下配置跨境資產，也為企業主規劃股權傳承與接班布局。

在融資服務方面，銀行提供資產擔保貸款，以股票或債券等金融資產作為抵押，靈活滿足資金運用需求；同時也支援高端不動產購置與再融資，以及藝術品、珠寶等奢侈資產的融資方案。

此外針對金字塔頂端的頂級客戶推出專屬投資產品，如私募基金、創投與Pre-IPO機會，並延伸至家族辦公室服務，涵蓋慈善規劃、教育安排與國際稅務管理。全球金融資源整合也是一大優勢，包括多國帳戶管理、外匯交易與全球房產投資協助，助客戶拓展國際視野。

股票 私募基金

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