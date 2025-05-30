高資產理財市場 大爆發…銀行券商爭相布局

高資產客戶人數及規模持續擴大，使高資產理財市場持續升溫，已成銀行與券商爭相布局的兵家必爭之地，陸續升級服務內容與平台，反映出金融機構對於搶占高資產商機的高度重視，未來可望進一步擴大財富管理商機。

根據財經雜誌富比世（Forbes）報告，2025年億萬富豪榜中，台灣共54人進榜，比前一年多四人；據中國信託銀行最新委託調查報告，台灣今年來富豪人數又大幅增加將近11萬人之多，皆反映出高資產理財市場持續升溫，客戶、規模持續擴大，成長速度亦驚人，成為極具潛力市場，對銀行與券商而言是難以忽視的「大餅」。

高資產管理 業務概況

為搶食商機，金融機構動作頻頻。中信銀行日前宣布啟動「家族辦公室升級服務」，針對高資產客戶提供更高端、客製化的資產配置與家族傳承規劃；永豐金（2890）旗下永豐金證券宣布併購匯立證券，旗下永豐銀行更順利取得財管2.0資格，成為第16家獲准承作高資產業務的銀行。

目前本國銀行主導的「家族辦公室」，包括中信銀、富邦銀和國泰銀，資產規模起跳為5億元。也是高資產理財中「最高端」服務。

其次是財管2.0的「私人銀行」業務，據最新統計，截至今年4月底，全台資產達1億元以上的高資產客戶人數已達14,045人，較去年同期大幅成長超過六成；其資產管理總額（AUM）更突破1.5兆元，達到1兆5,739億元，年增率達51.5%。

目前共16家銀行獲准開辦財管2.0業務，專責服務高資產族群。若以AUM作為評比指標，截至今年4月底，前三大銀行依序為第一銀行、中信銀行與兆豐銀行。

除了銀行外，券商同樣積極投入高資產市場，目前已有八家證券商取得相關業務資格。若觀察券商高資產業務表現，以永豐金證券居冠，不僅交易金額高達1,556億元，高資產客戶人數亦最多，達498人；國泰證券排名第二，交易金額731億元，服務客戶221人；第三名為兆豐證券，交易金額351億元，客戶數208人。

隨著市場需求升溫與政策支持強化，預期高資產理財業務將持續擴大，銀行與券商積極投入、升級服務內容與平台，反映出金融機構對於搶占高資產族群商機的高度重視。