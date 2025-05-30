台幣下一關 上攻29.5元
匯市6月天，美聯準會恐將暫緩降息，市場預估新台幣匯率仍將維持「碎步升值」基調，目前先觀察中央銀行能否守住29.5元價位。
端午連假前夕，出口商蜂擁拋匯，促使新台幣匯率在29日盤中最高升抵29.894元，但隨後美元買盤出籠，新台幣匯率翻貶1.9分後，以29.929元作收，總成交量擴大至22.615億美元。
5月以來，新台幣匯率累計強升2.088元，升幅高達6.98%，創逾36年以來單月最大升幅；今年以來，新台幣匯率狂漲2.852元，升幅9.53%，居主要亞幣之冠。
匯銀主管指出，截至29日為止，今年以來新台幣匯率走勢一枝獨秀、累計已強升9.53%，超前台灣主要貿易對手國貨幣韓元的升幅7.47%。
央行指出，今年初以來，受美國關稅不確定性影響，新台幣匯率先貶後升，5月上旬因外資匯入資金投資台股，加上新台幣升值預期心理導致美元供給增加，促使新台幣匯率大幅升值。
央行強調，未來將密切關注國際收支及匯市變化，採取四項穩定匯率機制，動態因應外匯市場波動：包括：一，建立場內外監理機制，運用大額結匯即時通報系統，確實掌握資金進出情形；二，如遇市場供需失衡致新台幣匯率過度波動，央行將適時進場調節，以維持新台幣匯率動態穩定；三，備妥充沛外幣流動性；四，提供國內金融市場外幣資金流動性。
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