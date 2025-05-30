台幣下一關 上攻29.5元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

匯市6月天，美聯準會恐將暫緩降息，市場預估新台幣匯率仍將維持「碎步升值」基調，目前先觀察中央銀行能否守住29.5元價位。

端午連假前夕，出口商蜂擁拋匯，促使新台幣匯率在29日盤中最高升抵29.894元，但隨後美元買盤出籠，新台幣匯率翻貶1.9分後，以29.929元作收，總成交量擴大至22.615億美元。

5月以來，新台幣匯率累計強升2.088元，升幅高達6.98%，創逾36年以來單月最大升幅；今年以來，新台幣匯率狂漲2.852元，升幅9.53%，居主要亞幣之冠。

匯銀主管指出，截至29日為止，今年以來新台幣匯率走勢一枝獨秀、累計已強升9.53%，超前台灣主要貿易對手國貨幣韓元的升幅7.47%。

央行指出，今年初以來，受美國關稅不確定性影響，新台幣匯率先貶後升，5月上旬因外資匯入資金投資台股，加上新台幣升值預期心理導致美元供給增加，促使新台幣匯率大幅升值。

央行強調，未來將密切關注國際收支及匯市變化，採取四項穩定匯率機制，動態因應外匯市場波動：包括：一，建立場內外監理機制，運用大額結匯即時通報系統，確實掌握資金進出情形；二，如遇市場供需失衡致新台幣匯率過度波動，央行將適時進場調節，以維持新台幣匯率動態穩定；三，備妥充沛外幣流動性；四，提供國內金融市場外幣資金流動性。

新台幣 央行 台幣匯率

延伸閱讀

端午連假交通船「台馬之星」故障 連江縣府：不影響疏運

歡慶端午 連假板橋放送所《白蛇傳》免費獻演

今天人潮未暴增！端午連假首日「疏運順暢」 桃機與日均運量相差不大

端午連假首日南迴公路順暢 綠島估湧逾4300人次

相關新聞

美6月倒債？ 央行澄清流言

市場憂心美國6.5兆美元公債將於6月到期，恐有倒帳風險；中央銀行指出，這是「市場自己嚇自己」，美國倒帳傳言源自海湖莊園協...

聯準會6月難降息 市場估台幣碎步升值

匯市六月天，美國聯準會恐將暫緩降息，市場預估新台幣匯率仍將維持「碎步升值」基調，目前先觀察，中央銀行能否守住廿九點五元價...

台幣下一關 上攻29.5元

匯市6月天，美聯準會恐將暫緩降息，市場預估新台幣匯率仍將維持「碎步升值」基調，目前先觀察中央銀行能否守住29.5元價位。

高資產理財市場 大爆發 銀行券商爭相布局 瞄準富豪客戶

高資產客戶人數及規模持續擴大，使高資產理財市場持續升溫，已成銀行與券商爭相布局的兵家必爭之地，陸續升級服務內容與平台，反...

高資產理財市場 節稅到名校申請...一應俱全

隨著高資產族群對資產配置、傳承規劃與尊榮生活需求日益提升，銀行紛紛推出一系列專屬「高資產」金融服務，提供從投資管理到跨世...

主計總處調整預測 投資超預期 超額儲蓄下修

行政院主計總處近日下修2025年超額儲蓄最新預測，超額儲蓄金額4.09兆元，雖仍為歷史新高，但已較2月預測的4.58兆元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。