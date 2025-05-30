icash Pay 瞄準端午商機 環球購物中心最高回饋17%

隨著端午連假即將到來，愛金卡公司旗下服務icash Pay搶先迎接初夏消費旺季，集結Mister Donut、Global Mall環球購物中心、寵物公園及yoxi等四大連鎖通路及叫車服務，推出支付賺回饋。此外，「icash Pay週日最好Pay」活動也將在6月份再度回歸，連續三個月祭出百萬回饋用戶支持，每週日全通路單筆消費滿額即享7%OPENPOINT點數回饋，且不限通路。

icash Pay周日最好Pay活動強調低門檻高回饋吸引用戶，自2025年6月1日起至8月31日，每周日使用icash Pay(限帳戶餘額或連結銀行帳戶付款)於全通路單筆消費滿200元，即享7%OPENPOINT點數回饋(每戶每月回饋上限200點，每月總上限100萬點)，如果是icash Pay新戶再加碼，於註冊當月不限金額消費即加贈50點OPENPOINT點數回饋。

同時，icash Pay瞄準連假商機，攜手Global Mall環球購物中心及寵物公園，推出滿額最高17%點數回饋活動，自6月1日至6月30日，於Global Mall環球購物中心使用icash Pay單筆消費滿888元，即享5%OPENPOINT點數回饋(每戶回饋上限250點)，不論是換季採購或是享受美食時光，都能輕鬆賺點。而寵物公園祭出單筆消費滿999元，即享7%OPENPOINT點數回饋(每戶回饋上限400點)，不僅於此，還可以疊加銀行活動，綁定指定信用卡消費滿777元加碼10%OPENPOINT(每戶回饋上限200點)。