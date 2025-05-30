彭博：凱基證券強攻財富業務 要擴大在星港招兵買馬

彭博資訊報導，總部位於台灣的凱基證券（KGI Securities）計劃在香港和新加坡招攬人才，以加強財富管理業務，爭搶亞洲日益成長的財管市場。

凱基亞洲國際財富管理主管魏志杰（James Wey）表示，該公司計劃未來兩到三年在香港最多新招聘50名顧問，擴增現有的300人團隊規模，並且計劃提高在新加坡的顧問人數，從約五人增加到20-25人。

去年從摩根大通（小摩）加入凱基證券的魏志杰說，「打造地區領先者是我想做的事」，他已從小摩、瑞銀及野村延攬一些人才，「不少加入我們的人都來自這些大公司」。凱基去年招募曾在小摩擔任研究主管的梁啟棠（Cusson Leung）為國際財富事業的投資長，今年也找來曾效力於招商銀行和小摩的Raymond Yeung。

魏志杰說，凱基以總營收占比計算的較「透明」薪資、以及較少官僚習氣，已幫助吸引來自規模更大企業的人才，「是某種論功行賞」。

他表示，凱基於新冠疫情期間在新加坡和香港都設有簿記中心，新加坡曾是「非常受歡迎」的地點，但現今香港和新加坡之間的流動遠更平衡。

他認為，基於新台幣強升、以及台股的強勁表現，投資人可能會鎖住收益，放眼台灣以外的投資機會，傳統而言，台灣投資人大多留意美國，但未來的方式將「遠為更加全球」，「我和台灣投資人對話的一個熱門話題，是日本現況」。

魏志杰表示，整體而言，財富客戶正在「評估」北亞資產，尤其是會被課稅的房產等實體資產。

他也說，凱基的甜蜜點擁有500萬-1,000萬美元資產的客戶，在簡單情況下，開設帳戶只要一到兩周，較複雜的情況也不會超過一個月。