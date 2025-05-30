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亞洲資產管理中心落腳高雄 陳其邁：壯大金融資本促高雄轉型

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
亞洲資產管理中心落腳高雄，高雄市長陳其邁樂見高雄鴨子划水三年，終於有成。記者王昭月／攝影
亞洲資產管理中心落腳高雄，高雄市長陳其邁樂見高雄鴨子划水三年，終於有成。記者王昭月／攝影

亞洲資產管理中心落腳高雄，傳有35家企業熱烈響應，高雄市長陳其邁今早受訪表示，高雄市鴨子滑水近3年時間，真的感謝行政院跟金管會大力支持。希望藉由壯大這些金融資本來投資我國產業，促成高雄整體產業轉型。

金管會日前公布，亞洲資產管理中心選定設在高雄市設立金融專區，共開放38項業務於專區試辦，目前已有15家銀行、5家證券商、10家投信投顧業者及5家壽險業者，表達進駐意願，預計今年7月開辦。

高雄市長陳其邁今早對此表示，金管會跟高雄市政府合作，除擴大38項業務的試辦之外，更重要的是希望能夠對接到包括中山大學及政大國際金融學院2個學校人才的培育，讓整個金融市場可以更加活絡。

陳其邁說，我國金融管理資產已高達34兆元，最近的2、3年也增加了2.3兆元，為了擴大對整個金融的服務，包括如何讓中小企業永續經營，也能夠擴大資本市場，重要的是引導更多壽險投入公共建設，也協助我們的保險業者來擴展更多的保險及金融的商品。

他表示，目前為止，已有35家的包括銀行、投信、投顧、保險及國外的金融機構，加上一些國際知名的會計事務所，向高雄及金管會提出申請進駐的意願。高雄市政府也提出包括英文的單一窗口及006688政策優惠補助，希望讓更多的國際金融機構進駐，藉由壯大這些金融資本，來投資我國產業的發展，跟高雄整體的產業轉型。

陳其邁指出，近來陸續接見很多國內外金融機構負責人，他們都表達非常高濃厚的興趣，高市推動亞太資產管理中心，鴨子滑水已經有將近3年的時間，真的感謝央行政院跟金管會的大力支持。

陳其邁 金管會 證券商 壽險業 保險

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