台銀防詐1新制上路！網路一片哀號帳戶被鎖 抱怨：真的很擾民

近年來詐騙猖獗，政府不斷防詐、打詐，銀行也有所對策。台灣銀行近日發出公告，若新台幣存款帳戶，半年以上無存提交易記錄且帳戶餘額未達本行規定金額，將暫停自動化交易功能，消息一出引起網友熱議。

台灣銀行近日發出公告「新台幣存款帳戶久未往來控管」，內文表示為了保護客戶的帳戶使用安全，避免遭受歹徒詐騙利用，自114年5月29日起，民眾所開立的新台幣存款帳戶，半年以上無存提交易記錄且帳戶餘額未達本行規定金額，將暫停帳戶自動化交易功能。

台灣銀行表示，如果要恢復往來，就要請本人持身分證明文件及原留印鑑，親臨原開戶分行辦理帳戶恢復使用申請，若不再使用該帳戶，亦可辦理結清銷戶手續。

據「謙聖刑事律師」官網表示，帳戶的自動化交易功能被停止，意味著無法使用網路銀行和ATM來轉帳、付款，別人也無法匯款到該帳戶，所有交易只能本人親自前往銀行臨櫃辦理，相當不方便。

消息一出，引起不少PTT網友關注，「還要回原開戶行，真的擾民」、「至少也給線上解鎖吧？還要臨櫃…」、「台銀就算了，其他銀行如果也這樣做我會很困擾」、「麻煩死了，別人被詐騙懲罰一般存戶」、「光是只能去『原開戶』分行辦理和不明金額會被罵翻了」、「我也被鎖了…錢轉不出去了，也不先通知說鎖就鎖」。